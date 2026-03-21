Indignación entre familias y comunidad por el cierre de las escuelas infantiles Anaga 67 y Las Folías

Las familias y la comunidad educativa de las escuelas infantiles Anaga 67 (en la isla de Tenerife) y Las Folías (en Gran Canaria) han mostrado su absoluta indignación por el cierre unilateral decretado por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias para el curso 2026-27 y, junto al comité de empresa, preparan acciones y movilizaciones.
Denuncian que las escuelas infantiles no son negocios que se cierran por baja rentabilidad o baja matrícula. Resaltan que son un derecho constitucional de los menores a recibir una educación de calidad desde sus primeros años y su clausura es un ataque directo a sus barrios y la conciliación de las familias.
Afirman que la directora General “comete un error gravísimo” al despreciar la inmensa labor pedagógica que se realiza en Anaga 67 y Las Folías, y cerrarlos es “tirar a la basura años de experiencia docente” y romper el vínculo emocional y educativo.
Señalan que la Administración “miente e intenta vendernos” que, al suprimir estas dos escuelas, se mejorará la atención en las restantes poniendo dos educadoras por aula. “Esto es una falacia, no se puede mejorar la calidad del servicio a costa de eliminar plazas públicas y destruir escuelas”. La calidad se logra invirtiendo y cubriendo las sustituciones, no desmantelando y reubicando al personal en otros centros.
Denuncian que esta imposición “se ha tomado a espaldas de las familias” y sin negociar con los comités. “Si permitimos hoy estos cierres, mañana será otra escuela”, recalcan.