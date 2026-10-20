Alumnos del IES Tegueste reclaman mejoras en la limpieza tras hallar un roedor en un aula

La limpieza y el mantenimiento del IES Tegueste, en Tenerife, han motivado una serie de quejas por parte de estudiantes del centro, que han trasladado su preocupación por las condiciones de higiene de algunas instalaciones y por la falta de personal destinado a estas tareas.
Según la información remitida a DIARIO DE AVISOS, el alumnado lleva tiempo advirtiendo de determinadas deficiencias en el servicio de limpieza, una situación que estaría relacionada con la supuesta falta de personal que, según señalan, “afecta al mantenimiento habitual de las aulas”.
Estas circunstancias han adquirido mayor relevancia después de que se detectara la presencia de un roedor en una de las clases, “a tal punto que fue una alumna quien terminó localizando al animal, después de que los estudiantes llevaran tiempo manifestando su preocupación”, señalan.
Quejas por la falta de personal de limpieza
Una de las principales cuestiones planteadas es la disponibilidad de trabajadores para garantizar la limpieza diaria de las instalaciones. De acuerdo con el testimonio recibido, la falta de personal se vendría produciendo “desde hace tiempo”, lo que habría ocasionado dificultades para mantener determinadas dependencias en las condiciones habituales.
Por este motivo, consideran necesario que “se revise la organización del servicio y que se adopten las medidas oportunas” para garantizar unas condiciones adecuadas de higiene durante la actividad lectiva.
La presencia de un roedor en un aula
El episodio más reciente está relacionado con la aparición de un roedor en una de las aulas del instituto. Según explican, el animal habría permanecido varios días en el espacio, donde los estudiantes también detectaron restos que identificaron como excrementos y orina.
No obstante, los estudiantes sostienen que, después de estos trabajos, “todavía podían observarse restos de suciedad” que atribuyen al roedor.
Solicitan revisar las condiciones de las instalaciones
Ante esta situación, los estudiantes han presentado un escrito para trasladar sus inquietudes y solicitar que se revisen las condiciones de limpieza y mantenimiento del centro.
De acuerdo con la información trasladada, los hechos han sido puestos en conocimiento de Salud Pública, Inspección Educativa y la Oficina para la Defensa del Alumnado, con el objetivo de que los organismos competentes puedan valorar la situación y determinar si resulta necesario adoptar medidas adicionales.
Las peticiones se centran en comprobar las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, la cobertura del servicio de limpieza y las actuaciones de mantenimiento y prevención.
Por el momento, la información recibida recoge la versión de quienes han trasladado las quejas, sin que se disponga de una valoración oficial del centro educativo o de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.