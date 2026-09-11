El PSOE denuncia el bloqueo a la sanción de limpieza en colegios de Arona

El PSOE de Arona ha denunciado recientemente que el Ayuntamiento mantiene sin resolver desde hace más de cuatro meses el expediente abierto por los incumplimientos detectados en el contrato de limpieza de los colegios, centros públicos y dependencias municipales. Según el partido, un informe técnico fechado el 27 de abril de 2026 propuso imponer a la empresa adjudicataria dos penalidades de 50.001 euros, que sumarían 100.002 euros.
El PSOE cifra en más de diez millones de euros el valor del servicio, que comenzó a prestarse el 1 de enero de 2025 y comprende la limpieza y desinfección de colegios, oficinas, centros culturales e instalaciones deportivas.
La denuncia se produce coincidiendo con el inicio del curso escolar. Los socialistas sostienen que, además de las deficiencias recogidas en el expediente, se han producido problemas en la cobertura de bajas laborales, con trabajadoras que, según aseguran, “han permanecido más de diez días sin sustitución”.
Señalaron que su labor de fiscalización “permitió poner el foco en el funcionamiento del servicio” y que los informes municipales confirmaron incumplimientos por parte de la UTE Limpieza Arona, adjudicataria del contrato.
Las dos penalidades corresponden, según el partido, a la “falta de implantación del sistema de control de presencia del personal en todos los centros” y a la “ausencia de la totalidad de los vehículos comprometidos en el contrato”.
El portavoz, José Julián Mena, cuestionó que el expediente continúe sin resolución y reclamó al Gobierno municipal que adopte medidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones del contrato. “Los colegios y los espacios públicos de Arona necesitan una limpieza que esté a la altura. La alcaldesa Fátima Lemes decidió guardar el expediente en un cajón y dejar pasar los meses sin exigir responsabilidades”, afirmó.
El PSOE recordó además que la empresa ya fue objeto de una primera penalidad de 12.002 euros en diciembre de 2025 y sostiene que los incumplimientos continuaron posteriormente hasta ser considerados “muy graves” en los informes municipales. Mena reclamó finalmente a la alcaldesa que explique los motivos por los que el expediente continúa sin resolverse.