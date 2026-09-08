Arona tendrá 59 nuevas viviendas públicas: la zona donde se construirán

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la contratación para construir 59 viviendas protegidas en Las Galletas, Arona, una promoción que incluirá el mismo número de plazas de garaje y supondrá una inversión superior a los 16 millones de euros. Los inmuebles se levantarán en la parcela Marazul, situada en la calle Astrón.
La actuación ha sido impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), organismo dirigido por Pino de León.
El inicio del expediente de contratación supone un nuevo avance para una promoción destinada a ampliar el parque público de vivienda en uno de los municipios con mayor presión residencial del sur de Tenerife.
16 millones para 59 viviendas públicas en Arona
El presupuesto previsto para el proyecto de Las Galletas asciende a 16.002.609 euros.
La promoción forma parte de un expediente más amplio que incluye actuaciones en tres municipios del sur de Tenerife: Arona, Guía de Isora y Adeje.
En conjunto, el Icavi prevé construir 134 viviendas protegidas, acompañadas de sus respectivas plazas de garaje.
Los tres proyectos alcanzan un valor estimado de 29,8 millones de euros, sin incluir el IGIC.
La financiación procederá del Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a promover viviendas destinadas al alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Este programa cuenta con fondos europeos Next Generation EU.
Más de 1.100 viviendas públicas en desarrollo en Tenerife
La actuación de Arona se integra en el conjunto de promociones que el Ejecutivo autonómico mantiene actualmente en diferentes puntos de Tenerife.
Según los datos facilitados por el Gobierno de Canarias, la Isla contabiliza 1.137 viviendas públicas en distintas etapas de desarrollo.
De ellas, 496 se encuentran en fase de planificación, otras 620 están actualmente en construcción y 21 ya han sido terminadas.
A este volumen se incorporan proyectos distribuidos por numerosos municipios de Tenerife.
Entre ellos figuran las 24 viviendas previstas en Guía de Isora, además de promociones de 47 inmuebles en Granadilla de Abona, 90 en San Miguel de Abona, 30 en Güímar y 29 en El Rosario.
También se desarrollan actuaciones en Los Realejos, con 27 viviendas; Santiago del Teide, con 17; Arafo, con 24; y La Victoria de Acentejo, con otras 21.
Nuevas promociones también en Santa Cruz
Santa Cruz de Tenerife concentra algunos de los proyectos de mayor tamaño.
El Gobierno autonómico tramita 226 viviendas públicas en Cuevas Blancas y otras 37 en María Jiménez.
A ellas se suman 31 viviendas promovidas por Visocan en Las Canteras, en el municipio de Buenavista del Norte.
La estrategia del Ejecutivo pasa por continuar incorporando nuevas promociones en diferentes municipios de Canarias para aumentar el número de viviendas públicas disponibles.
El objetivo es ampliar especialmente la oferta destinada al alquiler social y asequible, en un escenario marcado por las dificultades de acceso a la vivienda y el crecimiento de la demanda residencial en las Islas.