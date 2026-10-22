La Fundación Carrera por la Vida entrega este viernes sus premios anuales

La Fundación Carrera por la Vida entregará esta noche sus premios anuales en una gala que se celebrará en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos a partir de las 19.00 horas y en la que subirán al escenario personas y representantes de colectivos y empresas para reconocerles su responsabilidad social a través de proyectos e iniciativas que contribuyen al bienestar de las personas con cáncer de mama.
En el ámbito médico, el Premio a la Investigación se le concederá al doctor Alberto Jiménez Schumacher, por su trayectoria ejemplar al frente del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y por ser una referencia mundial en el abordaje del cáncer de mama masculino.
El Premio a la Acción Social será para la Asociación Contra el Cáncer de Mama Metastásico Fuerteventura, por su labor de visibilizar la realidad y atender las
necesidades de las pacientes en una isla no capitalina.
El equipo humano y de la gerencia del centro comercial Siam Mall, punto de salida
de la gran marea rosa que recorre cada año los municipios de Adeje y Arona, recibirá el Premio a la Responsabilidad Social Corporativa, en reconocimiento a su aportación a nivel organizativo y logístico.
La Fundación también distinguirá con el galardón Iniciativa Social al colectivo Armada Sur, una de las peñas de aficionados de mayor arraigo del Club Deportivo Tenerife, por ser un ejemplo de apoyo y solidaridad durante más de 10 años.
En el ámbito de los medios de comunicación, Carrera por la Vida reconocerá la labor de Radio Televisión Canaria por su compromiso corporativo a través de proyectos, la difusión de la realidad de las personas con cáncer de mama y la generación de conciencia para prevenir la enfermedad.
El Premio Especial 2026 será para la empresa Canaragua, que desde hace 10 años financia el calendario solidario de la Fundación.
Para la presidenta de la Fundación Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, estos galardones anuales representan “una puesta en valor de iniciativas y uniones que son
imprescindibles para que podamos continuar con nuestra acción, y un
agradecimiento a personas y acciones que mejoran la calidad de vida de
las mujeres y hombres con cáncer de mama y sus familias”.