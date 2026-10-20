El PSOE de Tenerife reclama al Cabildo que desbloquee el convenio con Arico y abone las cantidades pendientes por albergar el Complejo Ambiental de Tenerife. La secretaria general insular, Tamara Raya, y el consejero insular socialista Javier Rodríguez Medina piden que la compensación tenga en cuenta tanto el suelo ocupado como las consecuencias de la instalación para la economía y la calidad de vida del municipio.
El Grupo Socialista ha presentado una moción a la Comisión Plenaria Permanente de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Cooperación Municipal, Vivienda e Investigación, Innovación y Desarrollo para que el Gobierno insular responda al Ayuntamiento y acuerde un calendario para resolver esta situación.
“Arico presta un servicio a toda Tenerife y sus vecinos y vecinas soportan las consecuencias. Lo justo es que reciban una compensación adecuada y que el Cabildo atienda sus demandas”, afirma Tamara Raya.
La secretaria general señala que, según recoge la moción, el Ayuntamiento lleva casi once meses sin recibir una respuesta formal a la propuesta que remitió en noviembre de 2025 para avanzar en la firma del convenio.
“El Gobierno de Rosa Dávila tiene que responder. Un Ayuntamiento no puede pasarse casi un año esperando una contestación sobre un asunto tan importante para su municipio. Hace falta sentarse, acordar soluciones y poner fechas”, sostiene Raya.
Javier Rodríguez Medina explica que el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife (PTEOR) contempla que la compensación valore tanto el terreno ocupado como el impacto de la instalación en la economía local. Sin embargo, según expone la moción, el cálculo aplicado hasta ahora se ha centrado fundamentalmente en el suelo.
“El complejo tiene consecuencias que van más allá del espacio que ocupa. Hablamos de olores, molestias y de cómo puede afectar a la vida de los vecinos y a las posibilidades de desarrollo de Arico. Todo eso debe estudiarse y tenerse en cuenta”, señala el consejero insular.
La moción pide formalizar el convenio y calcular y abonar la compensación por ocupación del suelo correspondiente a 2025, con su actualización del IPC, además de otras cantidades vencidas que estén pendientes. También reclama que el Ayuntamiento pueda recibir esos pagos sin renunciar a pedir una compensación adicional por el resto de los efectos de la instalación.
“Se puede pagar lo pendiente y, al mismo tiempo, trabajar en el cálculo de la compensación adicional. Arico debe cobrar lo que le corresponde sin tener que renunciar a sus derechos”, defiende Rodríguez Medina.
Para avanzar, el PSOE propone reunir a la Comisión Técnica en un plazo máximo de quince días y poner en marcha una mesa de trabajo entre el Cabildo y el Ayuntamiento. También solicita un estudio independiente que permita valorar las consecuencias económicas, sociales y ambientales del complejo.
“Queremos que se firme el convenio, se pague lo pendiente y se acuerde una compensación basada en datos. Para eso hacen falta reuniones, trabajo técnico y un compromiso claro del Gobierno insular”, añade Rodríguez Medina.
La iniciativa también reclama que el Cabildo entregue al Ayuntamiento el expediente completo del convenio y que el consejero de Presidencia atienda, en un plazo máximo de quince días, la reunión urgente solicitada por Arico el pasado 13 de octubre.
“Si toda Tenerife necesita esta instalación, toda Tenerife debe responder ante el municipio que la acoge. Arico merece un trato justo y soluciones”, concluye Tamara Raya.