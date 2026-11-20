El alcalde de Arico, Andrés Martínez (PP), visitó la semana pasada la presa del Río junto al director general de Transición Ecológica, Ángel Montañés, para exigir una respuesta definitiva sobre el futuro de esta infraestructura. Le acompañaron representantes de la Asociación de Agricultores y de la Asociación en Defensa de la Presa del Río.
El Ayuntamiento exigió que se encargue un estudio de viabilidad que determine, “de una vez por todas”, si la presa puede cumplir la función para la que fue concebida, abastecer de agua a los agricultores de la zona.
La presa del Río se construyó en los años sesenta. Se encuentra a 600 metros de altitud, en los límites de Arico y Granadilla, y recoge el agua del barranco homónimo y de 11 cuencas que bajan de los altos de Guajara, con una capacidad proyectada de 1,5 millones de metros cúbicos. Al igual que su hermana de Los Campitos, nunca entró en funcionamiento pleno por las filtraciones. En abril de 2021, los entonces alcaldes Arturo González (San Miguel de Abona), José Domingo Regalado (Granadilla de Abona) y Sebastián Martín (Arico) pidieron a las administraciones competentes un estudio de viabilidad para rehabilitarla.
A finales de enero de 2022, el Cabildo encargó al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife un informe de viabilidad y creó un grupo de trabajo. En septiembre de 2023, la consejera Blanca Pérez anunció un estudio preliminar del sistema de regadío de las medianías de Arico y Granadilla que incluiría el aprovechamiento de la presa, y en febrero de 2025 encargó el estudio de viabilidad. Este no se ha hecho público.
Hasta ahora, nuestros esfuerzos no han dado el resultado esperado”, reconoció Martínez, que define la petición del Ayuntamiento como “algo tan necesario como sencillo”.
HOJA DE RUTA
Si el estudio confirma que la recuperación es viable, el Consistorio plantea buscar la financiación necesaria para ejecutarla por fases. De esta forma no sería necesario acometer toda la inversión de una sola vez, y se podría avanzar poco a poco hasta que la presa vuelva a estar operativa. “No pedimos que mañana esté recuperada, pedimos que se estudie seriamente su viabilidad y que, si es posible, se establezca una hoja de ruta para conseguirlo”.
“Nuestros agricultores llevan demasiados años esperando. Tienen derecho a saber si la recuperación de la presa del Río es posible”, afirmó. Martínez confía en que el compromiso adquirido durante la visita “se traduzca en hechos y no quede, una vez más, en palabras”.