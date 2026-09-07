Locales de ocio de Las Américas, bajo la lupa tras las reiteradas quejas y denuncias de vecinos

El Ayuntamiento de Arona ha iniciado inspecciones en locales de ocio nocturno de Playa de Las Américas tras las reiteradas quejas y denuncias vecinales por ruido, escándalos y otras molestias relacionadas con determinados establecimientos de la zona.
Las primeras actuaciones se realizaron durante la pasada noche, a partir de las 22.00 horas, con técnicos municipales acompañados por agentes de la Policía Local de Arona. El objetivo es comprobar si la actividad que desarrolla cada establecimiento coincide con la que tiene autorizada y si dispone de las licencias y títulos habilitantes necesarios.
Como resultado de esta primera ronda de controles, los servicios municipales han levantado actas de inspección. Ahora deberán tramitarse para determinar si existen irregularidades y, en ese caso, qué medidas corresponden según la normativa.
Qué están comprobando los inspectores
Las inspecciones se centran especialmente en bares y establecimientos vinculados al ocio nocturno en Playa de Las Américas, sobre todo aquellos que ofrecen música durante la tarde y la noche.
Los técnicos revisan si el uso real del local se corresponde con la actividad autorizada administrativamente. También comprueban que los establecimientos cuenten con los permisos necesarios para desarrollar esa actividad.
El Ayuntamiento no ha informado, por el momento, de cuántos locales han sido inspeccionados, cuántas actas se han levantado ni si se ha detectado ya alguna infracción concreta.
Tampoco se han comunicado cierres, sanciones ni medidas cautelares derivadas de estas primeras actuaciones.
Las quejas por ruido, en el origen del plan
El Consistorio reconoce que el plan responde, entre otros motivos, a las quejas y denuncias de vecinos por problemas de ruido, escándalos y otras molestias asociadas a algunos establecimientos.
El concejal de Urbanismo, Javier Baute, señaló que las inspecciones pretenden “dar respuesta a las demandas y quejas de los vecinos, especialmente en materia de convivencia y ruidos”.
Los controles se realizan en horario nocturno y con presencia policial. Según la información municipal, los agentes acompañan a los técnicos para garantizar su seguridad durante las inspecciones.
El Ayuntamiento anuncia más controles
El Ayuntamiento prevé mantener las inspecciones y realizar nuevas actuaciones de seguimiento en Playa de Las Américas.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, defendió que la actividad turística y de ocio debe compatibilizarse con el cumplimiento de la normativa y el descanso de los residentes.
Por ahora, el resultado concreto del operativo dependerá de la revisión administrativa de las actas levantadas. Será ese procedimiento el que determine si los establecimientos inspeccionados cumplen la normativa o si procede abrir expedientes por posibles irregularidades.