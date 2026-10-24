Las Eras tendrá vestuarios adaptados, zonas de sombra y una pasarela hasta el mar

El Cabildo de Tenerife ha sacado recientemente a licitación las esperadas obras de mejora y acondicionamiento del paseo marítimo de Las Eras, núcleo costero de Fasnia cuyo litoral linda con Arico. La obra tiene un presupuesto base de 791.355 euros, IGIC incluido (739.584 euros sin impuestos), y un plazo de ejecución de ocho meses.
La intervención se centra en la franja terrestre que acompaña a la playa, que usan a diario vecinos, bañistas y buceadores. El cambio más visible será la retirada del pavimento teñido de rojo, que se sustituirá por loseta acorde con la plaza y la zona peatonal del entorno. El cruce del cauce del barranco con las calles La Amistad, en Arico, y La Unión, en Fasnia, recibirá un nuevo pavimento de granito artificial.
El proyecto incluye además la reparación de los muros de mampostería y la pintura de muros, muretes, barandillas, báculos y puerta metálica.
También se sustituirán las luminarias empotradas que se encontraban rotas, y se renovarán papeleras, bancos y duchas.
La mejora de mayor calado es un recorrido accesible desde la zona urbana hasta la playa. Para ello se modificarán escaleras, rampas y pasamanos, y se instalarán barandillas, pavimento señalizador y una pasarela que llegará hasta el borde del mar.
A ello se suman nuevos servicios, como dos vestuarios adaptados en el acceso a la playa, una zona de sombra en la plaza y otra con banco corrido para que “los buzos se coloquen el equipo”, conectada con las duchas mediante una pasarela de madera.
El vicepresidente y consejero insular de Turismo, Lope Afonso, ya avanzó hace meses que la intervención convertirá el paseo en “un espacio más accesible, moderno y funcional”.
La obra se sustenta en el convenio que el Consejo de Gobierno insular aprobó en marzo con el Ayuntamiento de Fasnia, dentro del programa Tenerife y el Mar. Aquel acuerdo fijaba un presupuesto de 756.367 euros, del que el Cabildo asumía 651.001 euros, algo más del 86 %, y el consistorio los 105.365 restantes.
El documento sustituyó al firmado en 2023 para incorporar las modificaciones técnicas del proyecto, la actualización de precios y la autorización definitiva del Gobierno de Canarias, que no llegó hasta el mes de octubre de 2025. El convenio prevé que los trabajos se desarrollen entre 2026 y 2027.
Segunda fase tras la escollera
La licitación culmina la recuperación integral de la playa de Las Eras, iniciada con la reconstrucción del dique de escollera que la protege del oleaje. Aquella obra, adjudicada a Satocan por 516.393 euros, concluyó en septiembre de 2023 y dejó pendiente el acondicionamiento del paseo litoral.
La actuación se enmarca en el programa insular Tenerife y el Mar 2026-2030, con el que el Cabildo pretende mejorar las infraestructuras costeras compatibilizando el uso público, la actividad turística y la protección del litoral. Las Eras, uno de los puntos de buceo más conocidos de la isla, es además zona de baño habitual para vecinos de Fasnia y de Arico.