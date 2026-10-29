CC interviene el comité local con una gestora y fuerza el relevo en Fasnia

Coalición Canaria (CC) afronta en Fasnia una reestructuración interna a siete meses de las elecciones municipales. La dirección insular intervino recientemente el comité local y constituyó una comisión gestora para reconducir la dirección del partido en el municipio, confeccionando una nueva andadura en el comité local con Carmen Delia González como figura de consenso para encabezar la lista en los comicios de mayo de 2027.
El relevo ha abierto una brecha entre el partido y Pedro Hernández Tejera, exalcalde durante 23 años.
Tras dirigir el municipio durante dos etapas, en 2011 el socialista Damián Pérez Viera lo desbancó por mayoría absoluta. En 2019, Hernández volvió a encabezar la lista de CC. En las municipales de 2023, el PSOE revalidó la mayoría absoluta y CC quedó como única fuerza en la oposición, con tres concejales.
El pasado mes de septiembre, la dirección insular nacionalista constituyó una comisión gestora en Fasnia. Fue la propia dirección insular la que planteó a González para encabezar el proyecto, quien ya había formado parte de la formación como concejala en la oposición entre 2011 y 2019. Terminó renunciando a su acta de edil.
“Decidí dar un paso a un lado porque teníamos distintas formas de ver la política”, explicó sobre su último periplo.
“Ahora asumo con responsabilidad e ilusión este nuevo proyecto que queremos concretar en el municipio”, resumió.
“Si te hacen esa jugada…”
Por su parte, el exregidor no ocultó a este periódico su malestar. “Si te hacen una jugada así, no se puede continuar”, afirmó Hernández, que cuestionó tanto el procedimiento como el resultado. Según su versión, la gestora se constituyó con el propósito de “plantear propuestas renovadoras, pero este no fue el caso”. A su juicio, la dirección insular ha actuado de “manera unilateral, sin ningún tipo de consenso entre los concejales y afiliados”.
Hernández Tejera tampoco respalda a la candidata propuesta. “No considero que sea la ideal”, sostuvo, a la vez que auguró que “va a tener problemas para conseguir una plancha de quince o dieciséis personas”.
“No sabemos si nos presentaremos en un partido independiente. Estamos estudiando posibilidades”, avanzó.
Aún así, la candidata ha tendido la mano a su predecesor. “Me gustaría contar con su experiencia”, afirmó. Y sobre el malestar del exalcalde, se muestra comprensiva, ya que “los cambios generan hostilidad en la persona que se tiene que ir”.