Una avería deja sin luz a 150 vecinos de Fasnia: estas son las zonas afectadas

Una avería eléctrica en Fasnia ha dejado sin suministro a unos 150 clientes durante la mañana de este viernes, 2 de octubre. Según la información facilitada por E-distribución, la incidencia comenzó a las 06.27 horas.
La compañía eléctrica señala que un equipo se encuentra desplazado en la zona realizando comprobaciones para localizar y solucionar la incidencia, que afecta a la zona alta del municipio, principalmente la núcleo poblacional de La Sombrera.
De acuerdo con la última actualización disponible, correspondiente a las 08.15 horas, la previsión es que el suministro eléctrico quede restablecido alrededor de las 09.30 horas.
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