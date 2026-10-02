La gran gala solidaria del Sur distinguirá hoy la labor de No Somos de Segunda

El Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) celebrará esta noche su Gala Solidaria, una de las grandes citas benéficas del calendario sureño, que reunirá a 600 personas en las instalaciones del complejo Mare Nostrum Resort, en Playa de Las Américas.
El acto reconocerá y premiará la labor que desarrolla la asociación No Somos de Segunda, una entidad de ámbito regional, surgida de un movimiento ciudadano en Cabo Blanco, que promueve el acceso de todas las personas a los cuidados paliativos en condiciones de igualdad, dignidad y equidad.
Su presidenta, Vanesa Díaz, se mostraba ayer “muy feliz” con la iniciativa del foro que lidera el empresario hotelero José Fernando Cabrera. “Estamos gratamente sorprendidos y emocionados porque una entidad tan importante como el FAST se haya fijado en nosotros; este acto nos hace mucha ilusión, ya que supone un espaldarazo a nuestra labor y es una gran oportunidad para dirigirnos a muchas personas y explicarles la labor que realizamos y el intenso camino que hemos recorrido hasta llegar aquí”, manifestó ayer a este periódico esta vecina de Cabo Blanco, artífice de un movimiento vecinal que no ha dejado de crecer desde que sembró la primera semilla hace tres años tras el fallecimiento de su padre y su dolorosa experiencia en sus últimos meses de vida por la ausencia de cuidados paliativos en el Sur.
Desde entonces no ha parado con su equipo de reclamar una mejora en la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas o terminales y sus familias, con resultados tangibles en el Servicio Canario de la Salud. Actualmente, la asociación continua con su labor de impulsar proyectos y servicios de cuidados paliativos en el Archipiélago para aportar “dignidad y la mayor calidad de vida posible hasta el último aliento”.
VIAJE A BRUSELAS
La presidenta de No Somos de Segunda dará un nuevo salto en su afán por extender su mensaje sobre los cuidados paliativos. Vanesa Díaz confirmó a este periódico que el 5 de noviembre participará como ponente en la Comisión Europea sobre Cuidados Paliativos en Bruselas, donde incidirá en la importancia de “garantizar una ley de mínimos” en el conjunto de los países de la Unión Europea, una reivindicación que ya ha trasladado a escala nacional en varios foros en los que ha participado.
El FAST entregará también hoy su premio solidario a Carlos Paulsen, figura clave de los Bomberos Voluntarios de Adeje.