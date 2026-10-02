Anaga tendrá guaguas lanzadera, ‘parking’ disuasorio, zonas azules y verdes y transporte a demanda

El Cabildo ya tiene finalizada la estrategia de Movilidad de Anaga, actualmente en fase de borrador, con la que se busca reducir la presión de los vehículos sobre los principales puntos de acceso del parque rural y aliviar, así, los problemas de congestión que sufren cada día los vecinos ante los numerosos visitantes que acuden en guaguas turísticas o en coches de alquiler.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explicó ayer que una de las primeras actuaciones será la puesta en marcha, antes de que termine el año, de una guagua lanzadera, con salida desde Las Canteras, en La Laguna, hacia la Cruz del Carmen y Pico del Inglés, uno de los tramos donde, explicó, se concentra buena parte del colapso de vehículos. Una medida que irá acompañada de un aparcamiento disuasorio y, a largo plazo, de la posibilidad de implantar zonas azules y verdes de estacionamiento regulado, además de contemplar el transporte a demanda.
Estas medidas se plantean como alternativas para que los visitantes puedan dejar sus vehículos fuera del parque rural y acceder mediante transporte público, previo pago, a la Reserva de la Biosfera, un servicio que ofrecerá Titsa y que los residentes podrán usar sin tener que pagar.
Esta acción, presentada el miércoles a los residentes en un encuentro presidido por la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez; la responsable de Movilidad, Eulalia García; el titular de Carreteras, Dámaso Arteaga; el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Movilidad de La Laguna, Domingo Galván, ha sido tomada con “cautela” por los vecinos, que esperan que finalmente se atiendan sus históricas demandas. Al respecto, la consejera Eulalia García detalló que “la implantación de lanzaderas estará vinculada a la regulación de los senderos de Cruz del Carmen, donde la intención es que los turistas tengan que gestionar una reserva previa para poder realizar los senderos, la cual llevará asociado el uso obligatorio de la guagua, siguiendo un modelo similar al aplicado en Masca. No es en una ecotasa como tal”, dijo.
La consejera reconoció que el sistema “no permitirá eliminar todos los vehículos, pero sí habrá un descenso muy importante” en una zona que sufre mucha presión de tráfico, que es diferente a la que se registra en las playas de Anaga, donde los problemas se concentran durante el verano. Por ello, apuntó, el Cabildo estudia también crear un aparcamiento disuasorio para el entorno costero, a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz, que irá acompañado de un sistema de transporte colectivo hacia zonas como Taganana y Almáciga.
Barreras
Otra de las actuaciones abordadas en la reunión se centró en el aparcamiento de la Cruz del Carmen, donde el Ayuntamiento de La Laguna va a instalar barreras de control de acceso para gestionar los tiempos de permanencia, unas obras que se prevén iniciar en “unas dos semanas”, según García. Además, se trabaja en que la gestión del parking quede vinculada al área de Medio Natural, lo que permitiría incorporar la presencia de guardas rurales para reforzar la ordenación del tráfico junto a la Policía Local y Policía Canaria.
Por otra parte, la consejera avanzó que una de las medidas de mayor recorrido de la estrategia es la de transporte a demanda, pensada para las zonas donde la población está dispersa y no se ofrecen frecuencias de guaguas suficientes. “Este sistema ya funciona en zonas como Arico a través de microbuses o turismos, que recogen a los usuarios que lo necesiten para trasladarlos al centro de salud o a colegios”, detalló. En el caso de Anaga, su puesta en marcha se estima en el primer semestre de 2027, pero dependerá de los plazos para las licitaciones.
García añadió que el próximo paso será, a mediados de mes, recorrer cada caserío para explicar a los vecinos las medidas de la estrategia y que puedan hacer aportaciones. De hecho, “algunas decisiones finales dependerán de lo que decida cada núcleo”, subrayó. Entre las cuestione a analizar está implantar la zona azul o zona verde de aparcamiento para garantizar la prioridad a los residentes frente a los visitantes o la posibilidad de crear más estacionamientos.