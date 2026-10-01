Vandalismo en el García Sanabria: tumban la señal de no pisar y escachan las flores

Unos vándalos han hecho de las suyas en el santacrucero parque de García Sanabria para enfado y rechazo de sus usuarios y del propio Ayuntamiento capitalino, porque mientras unos trabajan para embellecer aún más este idílico refugio para disfrutar de la naturaleza en plena ciudad hay quien demuestra un incivismo sin duda punible.
En esta ocasión, vecinos y operarios detectaron a primera hora que unos cafres tumbaron la señal de no pisar y escacharon las flores plantadas en uno de los muchísimos rincones del parque.
Desde el Consistorio capitalino se agradece de antemano si alguien presenció lo acaecido pueda facilitar algún dato para dar con los responsables, pero advierten que en todo caso se reforzará la vigilancia en el García Sanabria durante próximos meses y se sancionará a todo aquel que no cumpla con las ordenanzas municipales en materia de limpieza, jardines y tenencia de animales.