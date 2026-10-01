Noche de incendios en La Laguna: arden una vivienda y un coche en circulación

Bomberos de Tenerife ha intervenido durante las últimas horas en cuatro incendios registrados en distintos puntos de la Isla, entre ellos una vivienda en La Laguna, un vehículo que comenzó a arder mientras circulaba por San Benito y dos fuegos de vegetación y restos en Puerto Santiago y La Orotava.
La actuación más destacada tuvo lugar de madrugada, sobre las 01.30 horas, cuando efectivos del parque de La Laguna fueron movilizados por la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife, a través del 1-1-2, por un incendio declarado en una vivienda de la calle Elías Serra Ráfols, en el municipio lagunero.
A su llegada, los bomberos procedieron a extinguir las llamas y ventilar el humo acumulado en el inmueble. En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Por el momento, la información facilitada no concreta si alguna persona tuvo que ser atendida como consecuencia de este incendio.
Un vehículo comienza a arder mientras circulaba por San Benito
Horas antes, alrededor de las 21.30 horas, efectivos del mismo parque habían sido activados para sofocar otro incendio, esta vez en un vehículo.
El coche comenzó a arder mientras circulaba por la zona de San Benito, cerca de la TF-5 y en sentido norte. Los bomberos extinguieron las llamas y hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil.
La información disponible no detalla las causas por las que se originó el fuego ni si produjo afecciones relevantes al tráfico.
Incendios en Puerto Santiago y El Bollullo
Las intervenciones continuaron durante la madrugada en el sur de Tenerife. Sobre las 05.00 horas, bomberos del parque de Guía de Isora fueron requeridos para extinguir un fuego declarado bajo la plaza situada en la avenida marítima de Puerto Santiago.
Las llamas afectaban a restos de madera y maleza, según la información facilitada.
Además, durante la jornada anterior, alrededor de las 12.30 horas, bomberos del parque de La Orotava tuvieron que desplazarse hasta la zona de El Bollullo por otro incendio.
En este caso, el fuego afectaba a rastrojos y restos de poda y requirió la intervención de efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife.
Las cuatro actuaciones se desarrollaron en pocas horas y movilizaron recursos de distintos parques de Bomberos de Tenerife, además de otros servicios de emergencia y cuerpos de seguridad.