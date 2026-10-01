Un hombre destroza con una barra de hierro varios coches, un camión, los cristales de una vivienda y una moto en Arico

Con una vara de hierro y golpeando cuanto encontraba a su paso. Así actuó ayer un hombre en La Cisnera (Arico), donde causó daños en varios turismos, en la luna y los faros de un camión, en una motocicleta y en una vivienda, según las imágenes que circulan por redes sociales.
El suceso, que ha generado preocupación entre los vecinos, ha sido denunciado públicamente por el grupo político Arico Somos Todos, que ha aprovechado lo ocurrido para insistir en la necesidad de una Policía Local de Arico “capaz de responder a los problemas de seguridad del municipio”. Según sostiene su portavoz, José Hervella, “la plantilla actual carece de medios y de dotación suficiente, lo que impide cubrir el servicio las 24 horas”.
Arico Somos Todos asegura haber planteado esta cuestión en repetidas ocasiones sin obtener una respuesta clara del Grupo de Gobierno, formado por PP y PSOE. En su comunicado enumera además episodios anteriores de robos y entradas en domicilios en núcleos del litoral.
El grupo reclama “medidas urgentes” y pide que los recursos municipales se destinen a resolver estos problemas.