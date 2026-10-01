La Palma pasa de prealerta a alerta por lluvias de hasta 180 litros: “Persistentes y muy fuertes”

El Gobierno de Canarias ha elevado de prealerta a alerta la situación por lluvias en La Palma desde las 14.15 horas de este jueves, 1 de octubre, ante la persistencia e intensidad de las precipitaciones en el norte y este de la Isla.
La actualización se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y supone un empeoramiento respecto a la situación declarada a primera hora de la mañana, cuando Emergencias había activado la prealerta.
La Dirección General de Emergencias advierte ahora de un episodio de precipitaciones persistentes, localmente fuertes o muy fuertes, especialmente en las medianías del norte y este de La Palma.
Según la información facilitada por el Gobierno autonómico, pueden acumularse hasta 150 milímetros en 12 horas, con registros que podrían superar puntualmente los 180 milímetros en las zonas donde la lluvia sea más persistente.
La Aemet eleva el aviso de amarillo a naranja
La actualización del Gobierno coincide con el aumento del nivel de aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pasa de amarillo a naranja —peligro importante— por lluvias en el este de La Palma durante la tarde y noche de este jueves.
La ficha de avisos facilitada para la Isla contempla 150 milímetros acumulados en 12 horas, especialmente en las medianías del norte y este, con posibilidad de superar localmente los 180 milímetros.
Para la madrugada del viernes, 2 de octubre, el aviso baja de nuevo a nivel amarillo, con acumulados previstos de hasta 80 milímetros en 12 horas hasta las 08.59 horas.
La Aemet mantiene activos avisos meteorológicos por lluvias intensas este jueves, aunque su panel nacional se está actualizando durante el episodio.
La lluvia persistirá hasta la noche
Emergencias explica que la banda nubosa avanza muy lentamente de norte a sur, mientras el flujo del nordeste en capas bajas favorece que las precipitaciones permanezcan durante más tiempo sobre las mismas zonas.
Las lluvias continuarán durante la tarde y hasta la noche, aunque durante la madrugada se espera una disminución progresiva de la intensidad. Aun así, las precipitaciones seguirán presentes.
La situación permanecerá en seguimiento en función de la evolución de las lluvias, sus efectos sobre el territorio y las nuevas actualizaciones de la Aemet.
De 80 a 150 litros en pocas horas
La evolución meteorológica ha obligado a endurecer las medidas apenas unas horas después de la primera activación.
A las 08.30 horas de este jueves, el Gobierno de Canarias había declarado la prealerta para el norte y este de La Palma con una previsión de hasta 80 milímetros en 12 horas.
La actualización de las 14.15 horas eleva ese escenario hasta los 150 milímetros, con posibles acumulados locales superiores a 180, y cambia la situación oficial de prealerta a alerta.
Emergencias recomienda extremar las precauciones, especialmente en carreteras, barrancos y zonas susceptibles de inundación, y seguir las indicaciones de las autoridades durante la evolución del episodio.