El Gobierno de Canarias activa la prealerta por lluvias: se esperan hasta 80 litros

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en La Palma desde las 08.30 horas de este jueves, 1 de octubre, ante la previsión de precipitaciones que pueden alcanzar los 80 milímetros acumulados en 12 horas.
La medida afecta al norte y este de La Palma, donde las lluvias podrían ser intensas, especialmente en las medianías, según la información de la Dirección General de Emergencias y los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias en el este de la Isla desde las 10.00 horas de este jueves hasta las 09.00 horas del viernes, 2 de octubre. El fenómeno previsto contempla acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, con especial incidencia en las medianías del norte y este.
La Dirección General de Emergencias ha activado la prealerta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Dónde se esperan las lluvias más intensas
El ámbito establecido por el Gobierno de Canarias comprende el norte y el este de La Palma. Emergencias advierte de la posibilidad de precipitaciones moderadas a intensas y señala que los mayores acumulados pueden producirse en las medianías de estas vertientes.
La situación obliga a prestar especial atención a zonas proclives a la acumulación de agua, barrancos y carreteras afectadas por episodios de lluvia intensa.
La Aemet sitúa el episodio entre este jueves y la mañana del viernes. El aviso facilitado contempla hasta 80 milímetros en 12 horas en el este de La Palma.
Qué recomienda Emergencias ante las lluvias
La Dirección General de Emergencias recomienda evitar los desplazamientos en coche durante episodios de lluvia fuerte siempre que sea posible. Si resulta imprescindible conducir, pide reducir la velocidad y circular preferentemente por carreteras principales.
También aconseja no atravesar zonas inundadas ni puentes rebasados por el agua y evitar cauces de barrancos, pistas forestales y carreteras secundarias cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.
En viviendas, Emergencias recomienda comprobar desagües y azoteas, no acceder a garajes o sótanos inundados y desconectar la corriente eléctrica si existe riesgo de entrada de agua.
Las autoridades recuerdan además que el 1-1-2 debe utilizarse exclusivamente para emergencias, mientras que para solicitar información está disponible el teléfono 012.