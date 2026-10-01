Parado en doble fila y con una mochila cargada de droga: detenido en Arona

Un joven de 22 años ha sido detenido en Arona como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que agentes de la Policía Nacional localizaran entre sus pertenencias cocaína, MDA, hachís y 425 euros en efectivo.
La intervención tuvo lugar en la zona de San Telmo, cuando una patrulla de la Policía Nacional observó un vehículo detenido en doble fila mientras realizaba labores de prevención y seguridad ciudadana.
Los agentes se acercaron al coche e interactuaron con su conductor, que, según ha informado la Policía Nacional, mostró una actitud “nerviosa y esquiva”. Ante esta situación, procedieron a identificarlo y realizaron las comprobaciones correspondientes.
Cocaína, MDA y hachís dentro de una bandolera
Durante el registro, los policías localizaron en una mochila tipo bandolera diferentes sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.
En concreto, la Policía Nacional intervino cinco pastillas de MDA, además de 13 bolsas monodosis de cocaína que alcanzaban un peso conjunto de 15 gramos.
Los agentes encontraron también un envase con hachís de alta concentración y 425 euros en billetes fraccionados, según detalla el cuerpo policial.
A raíz del hallazgo, el joven de 22 años fue arrestado como presunto responsable de un delito contra la salud pública.
Tras completar las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
La actuación comenzó, por tanto, después de que la patrulla detectara el vehículo estacionado en doble fila en San Telmo y se acercara para comprobar la situación. Fue durante esa intervención cuando los agentes localizaron las sustancias y el dinero que motivaron posteriormente la detención.