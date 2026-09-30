Dos hermanos sobreviven tras caer con su coche por un barranco en Tenerife

Dos hermanos, de 76 y 72 años, resultaron heridos este martes, 29 de septiembre, después de sufrir un accidente de tráfico en El Escobonal, en el municipio tinerfeño de Güímar.
Según la información obtenida por DIARIO DE AVISOS, ambos circulaban en dirección a Punta Prieta cuando, por causas que apuntan a un fallo en los frenos del vehículo, perdieron el control y se precipitaron por un barranco.
El coche dio varias vueltas de campana durante la caída, aunque, pese a la aparatosidad del accidente, los dos ocupantes lograron sobrevivir.
Uno de los hermanos es vecino de Punta Prieta y el otro reside en Candelaria. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanecen recuperándose de las heridas sufridas. Su pronóstico es leve.