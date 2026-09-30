Noche de violencia en Santa Cruz de Tenerife: tres agresiones y un intento de robo

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre acusado de agredir a varias personas e intentar robar un vehículo por la fuerza durante una sucesión de incidentes ocurridos entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de septiembre. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.
La investigación comenzó después de que los agentes recibieran varias denuncias con elementos coincidentes. Las víctimas aportaron descripciones similares tanto del presunto autor como de su forma de actuar, lo que permitió a los investigadores relacionar los diferentes episodios.
Los hechos comenzaron alrededor de las 23.00 horas del 5 de septiembre, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. Según la Policía Nacional, el sospechoso golpeó con un puñetazo en la cara a un joven de 21 años, al que causó un hematoma.
Una mujer de 66 años sufrió una fractura nasal
Tras esa primera agresión, el hombre continuó por calles próximas de la capital tinerfeña. Allí habría atacado de manera sorpresiva a una mujer de 66 años, que recibió también un golpe en la cara.
La víctima sufrió una fractura nasal y un importante edema en la zona periocular, de acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional.
Horas después, el sospechoso utilizó el tranvía para desplazarse hasta otra zona de Santa Cruz de Tenerife, donde se produjo un tercer incidente.
En esta ocasión, el hombre se acercó a un vehículo en cuyo interior se encontraban dos mujeres. Según la investigación policial, agredió a una de ellas e intentó sacarla del coche con el objetivo de apoderarse del vehículo.
Detenido cerca del último incidente
Los agentes localizaron al sospechoso posteriormente en una zona próxima al lugar donde había ocurrido este último episodio. La investigación permitió establecer una relación entre las diferentes denuncias e identificarlo como presunto responsable de los hechos.
Al detenido se le atribuyen un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de lesiones graves, otro de lesiones leves y un delito de amenazas.
Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial competente, se acordó su ingreso en prisión, según ha informado este 30 de septiembre la Policía Nacional.