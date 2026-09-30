Importantes retenciones en la TF-5 por otro accidente de tráfico

Un accidente de tráfico en la TF-5 está provocando importantes retenciones este miércoles en dirección a Santa Cruz de Tenerife. El siniestro se ha producido poco antes de la entrada de Cuesta de la Villa.
En el tramo afectado hay cristales y diversos restos de los vehículos sobre la calzada, lo que está dificultando la circulación y ha obligado a intervenir a los servicios de seguridad.
La Policía Nacional ha desviado provisionalmente el tráfico mientras se trabaja en la zona y se garantiza la seguridad de los conductores.
Por el momento, se desconoce cuántos vehículos están implicados en el accidente y tampoco ha trascendido si hay personas heridas.
Retenciones en la TF-5 en dirección Santa Cruz
El incidente está generando colas en la autopista del Norte, una de las principales vías de comunicación de Tenerife, especialmente para quienes circulan hacia Santa Cruz.
Los conductores que se aproximen al tramo afectado deben extremar la precaución ante la presencia de restos y cristales en la calzada y seguir las indicaciones de los agentes.