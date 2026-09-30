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Una colisión múltiple en la TF-5 a primera hora de la mañana deja dos heridos e importantes retenciones

El SUC atendió a los dos afectados, que no sufrieron heridas de gravedad en el siniestro
Una colisión múltiple en la TF-5 a primera hora de la mañana deja dos heridos e importantes retenciones
El siniestro tuvo lugar a primera hora de la mañana. | DA
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Una colisión entre varios vehículos en la TF-5 ha dejado este miércoles a dos personas heridas leves a su paso por La Victoria de Acentejo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.

El accidente se produjo en sentido Santa Cruz de Tenerife, en torno a las 7.30 horas, y obligó a movilizar a diversos recursos de emergencias hasta el lugar.

En una primera comunicación, el 112 pidió precaución a los conductores que circulaban por la zona debido a la presencia de los servicios de emergencia en la calzada.

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Posteriormente, el organismo confirmó que personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) había atendido a dos afectados de carácter leve como consecuencia del siniestro.

Además de los recursos sanitarios, en el operativo participaron agentes de la Guardia Civil y efectivos del servicio de Carreteras de Tenerife.

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