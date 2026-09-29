Accidente en La Laguna: tres heridos y dos personas atrapadas en un turismo

Tres personas han resultado heridas este martes en la colisión de dos turismos en La Laguna, dos de ellas con lesiones de carácter moderado. El accidente se produjo sobre las 13:05 horas en la avenida República de Argentina y obligó a los bomberos a liberar a dos de los afectados del interior de uno de los vehículos.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por el choque y activó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria, Bomberos de Tenerife y Policía Local.
El SUC desplazó hasta la zona una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado. También acudieron un médico y un enfermero del Centro de Salud de Las Mercedes.
Dos heridos moderados trasladados a hospitales de Tenerife
Los sanitarios asistieron a un hombre que presentaba inicialmente dolor torácico de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.
También resultó herida una mujer con dolor torácico moderado, que fue evacuada en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Una segunda mujer sufrió policontusiones de carácter leve y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Las Mercedes.
Los bomberos liberan a dos ocupantes
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que liberar a dos de las personas afectadas que permanecían en el interior de uno de los turismos.
Tras su excarcelación, los bomberos aseguraron a los heridos y colaboraron con el resto de los servicios de emergencia desplegados en la zona.
Por su parte, agentes de la Policía Local de La Laguna regularon el tráfico en la avenida República de Argentina y realizaron el correspondiente atestado del accidente.