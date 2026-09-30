Una propietaria de una vivienda de alquiler vacacional en Canarias ha denunciado en redes sociales los daños y la suciedad con los que, según asegura, se encontró el alojamiento después de que un grupo permaneciera únicamente dos noches en la casa.
La situación ha sido difundida a través de un vídeo publicado en TikTok por el perfil @restaurantesyplanazos, en el que María, que se presenta como responsable de una cuenta dedicada a villas en Lanzarote, muestra diferentes desperfectos en el interior de la vivienda.
“Nos han destrozado nuestra casa. Así es cómo nos hemos encontrado nuestra casa esta mañana”, comienza explicando en la grabación.
Según relata, la vivienda lleva menos de un año destinada al alquiler vacacional y los huéspedes que habrían provocado los daños permanecieron en ella durante apenas dos noches.
“Esto no es de un mes, son dos noches”
La propietaria insiste en el vídeo en el corto periodo de tiempo durante el que se habría producido el deterioro.
“No llevamos ni un año alquilando la casa y un grupo la ha liado durante dos noches. Sí, dos noches. Esto no es de un mes ni nada”, señala mientras enseña diferentes estancias.
Según las imágenes y su testimonio, el problema no se limitaría a la suciedad. María asegura que también encontró objetos dañados, entre ellos varias baldas interiores de la nevera.
“No solo es suciedad, hay cosas rotas. Estas son baldas de dentro de la nevera. ¿Cómo rompes baldas de dentro de la nevera?”, cuestiona.
La autora del vídeo también explica el impacto personal que le ha causado encontrarse el alojamiento en ese estado después del trabajo dedicado a acondicionarlo.
“Los que os hayáis independizado entenderéis el amor que se pone en una casa nueva cuando la haces tuya, la decoras y le pones mimo”, comenta.
Espera que la plataforma de alquiler tome medidas
María también pone el foco en el trabajo que supone recuperar la vivienda antes de recibir a nuevos huéspedes.
“No es solo el respeto a los dueños, sino el respeto a las personas que trabajan limpiando la casa y dejándola lista para los próximos”, afirma.
La propietaria espera ahora una respuesta de la plataforma a través de la que se habría realizado la reserva. “Esperemos que la plataforma de alquiler tome medidas ante esto”, concluye.
En el vídeo no se identifica la plataforma utilizada, no se concreta el coste de los desperfectos ni se indica si se ha presentado una denuncia ante las autoridades.