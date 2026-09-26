Las gafas de Cervera unen a Tenerife y Cádiz antes del partido en el Heliodoro

El Tenerife-Cádiz de este sábado ha empezado a jugarse antes del pitido inicial. Aficionados de ambos equipos han aprovechado el encuentro en el Heliodoro Rodríguez López para estrechar lazos, en una previa marcada por el hermanamiento y por una figura que conoce como pocos las dos orillas: Álvaro Cervera.
Numerosos aficionados de ambos equipos se han concentrado en los alrededores del Heliodoro en un ambiente de cordialidad y música, al ritmo de chirigotas, como se aprecia en un vídeo difundido en redes sociales, donde al final puede verse una camiseta con la frase “Gafa o plomo”, una referencia a Cervera.
🫂🔵🟡Hermanamiento entre aficionados del Cádiz CF y del CD Tenerife a poco más de tres horas para que arranque el partido.— Jesús Aljama (@JesusAljama_) September 26, 2026
👀 Ojo a esa camiseta bajo el lema: "GAFA O PLOMO". pic.twitter.com/QfYus5rC6F
Una relación entre las aficiones que viene de lejos
El acercamiento entre seguidores amarillos y blanquiazules tampoco nace con este partido.
El Cádiz CF ha recogido anteriormente distintos encuentros entre aficionados de ambos equipos. En uno de ellos, seguidores del Tenerife fueron recibidos por cadistas antes de un encuentro en el entonces Ramón de Carranza, con comida e intercambio de presentes. Simultáneamente, miembros de la peña Chicharros en Amarillo y aficionados tinerfeñistas se reunieron en La Laguna para seguir juntos el partido.
También existen antecedentes de actos de convivencia entre Chicharros en Amarillo y la peña tinerfeñista Zoneros, con participación de representantes de Aficiones Unidas.
🖼️ CARTEL ONLINE | Volvemos a vernos 👓#CádizTenerife #LaligaHypermotion pic.twitter.com/2AnzPNOAnj— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 26, 2026
Cervera, una figura histórica para los dos clubes
Pocos entrenadores pueden presumir de ocupar un lugar tan destacado en la historia de dos equipos que se enfrentan entre sí.
Cervera es actualmente el técnico con más encuentros dirigidos en la historia del CD Tenerife. Ya había llevado al conjunto blanquiazul al fútbol profesional en la temporada 2012-2013 y, tras regresar al club en diciembre de 2024, consiguió un nuevo ascenso a LaLiga Hypermotion en la campaña 2025-2026.
Su huella en Cádiz es igualmente profunda. Llegó al conjunto amarillo en abril de 2016, cuando competía en Segunda División B, y lo condujo primero a Segunda y después a Primera División. Durante su etapa se convirtió también en el entrenador con más partidos al frente del Cádiz CF.
De ahí que las gafas utilizadas en el cartel tengan una lectura que va más allá de una ocurrencia gráfica: conectan directamente a las dos aficiones con un entrenador que ha celebrado ascensos con ambos clubes.