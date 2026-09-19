El CD Tenerife pone a prueba su gran momento ante el líder invicto

El SkyFi Castalia Castalia mide esta tarde la dimensión real del arranque liguero del CD Tenerife. El conjunto blanquiazul visita al líder de la categoría, el CD Castellón, en uno de los partidos marcados en rojo de esta sexta jornada de Segunda División. Dos equipos separados por apenas tres puntos y dos conjuntos que han arrancado con fuerza, aunque dos proyectos diferenciados por los objetivos de la temporada.
El Castellón manda en la clasificación con 13 puntos tras lograr cuatro victorias y un empate. Es el único equipo que todavía no conoce la derrota. El Tenerife, por su parte, es tercero con 10 puntos, y llega a la cita tras tumbar al Leganés por 2-0 en el Heliodoro. Su idea en el feudo orellut es el de convertir su buen inicio en algo más que una sorpresa de las primeras jornadas. Un triunfo en Castalia permitiría a los de Álvaro Cervera alcanzar los 13 puntos y colocarse a la altura del conjunto albinegro.
El partido enfrenta, además, a dos equipos que están construyendo su buen momento desde la seguridad. El Castellón ha encajado solo dos goles en las cinco primeras jornadas, mientras que el Tenerife ha recibido tres. En ataque, ambos acumulan siete tantos. Números que explican por qué el duelo llega con aroma de partido grande pese a encontrarse todavía en septiembre.
Los locales llegan lanzados después de encadenar tres victorias y, especialmente, tras ganar la pasada jornada en Montilivi al Girona por 1-2. Pablo Hernández cumple precisamente estos días un año al frente del equipo de su ciudad y ha conseguido dotar al Castellón de una identidad reconocible. El técnico albinegro advirtió del peligro del Tenerife, al que considera un equipo “muy bien trabajado” y con “las cosas claras”, y rechaza cualquier exceso de confianza antes de un duelo que, según sus palabras, exigirá mucho a sus jugadores.
Mientras, el Tenerife aterriza en Castellón con diez puntos de 15 posibles y tras dejar atrás una exigente prueba. El 2-0 al Leganés confirmó la capacidad del equipo de Cervera para competir contra rivales de entidad.
La asignatura pendiente pasa ahora por trasladar esa fortaleza al campo del líder. El equipo tinerfeño todavía no ha perdido como visitante en este inicio de campeonato y afronta Castalia como una oportunidad para dar un salto en la clasificación. El precedente más reciente, sin embargo, no es favorable: la última visita al feudo castellonense terminó con derrota por 2-1 en la temporada 2024/25.
Una baja sensible
Cervera no podrá contar finalmente con Nacho Gil. El valenciano, uno de los hombres importantes del ataque blanquiazul, se queda en Tenerife por unas molestias físicas surgidas durante la semana. El técnico reconoció que no dispone de un jugador de características idénticas para reemplazarlo, por lo que tendrá que buscar otra fórmula para cubrir su ausencia. Entre las alternativas aparecen Iván Chapela y Noel López.
En ataque, el Tenerife volverá a confiar en el buen momento de Gallego. El punta llega con cuatro goles en cinco jornadas y comparte actualmente el liderato de goleadores de la categoría.
En el otro lado, Pablo Hernández dispone prácticamente de toda su plantilla. La única baja segura es la de Brignani.