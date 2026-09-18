Cervera estalla por la planificación de las fechas de los partidos

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, mostró nuevamente ayer su profundo malestar por la decisión de situar tres partidos consecutivos del conjunto blanquiazul en lunes. El técnico tinerfeño cuestionó duramente la planificación de los horarios y lamentó que no se tengan en cuenta las particularidades de los equipos canarios, especialmente en los desplazamientos a la península.
El Tenerife abrirá esta particular trilogía el lunes 5 de octubre, cuando visitará al Córdoba a partir de las 19.30 horas. Una semana después, el lunes 12 de octubre, recibirá al Girona en el Heliodoro Rodríguez López a las 20.00 horas. La secuencia se completará el lunes 19 de octubre, con la visita al Celta Fortuna en Vigo, también a las 19.30 h.
Cervera no escondió su enfado. “Los encargados de hacer esto no tienen ni idea y no piensan para nada en los jugadores, los viajes o los equipos”, afirmó con contundencia.
El entrenador fue más allá y puso el foco en la posible acumulación de desplazamientos que puede producirse en las próximas semanas. “Ponen tres lunes cuando a lo mejor a la siguiente tenemos Copa y debemos volver a la península”, dijo.
Para Cervera, el problema no es únicamente el día elegido para competir, sino la falta de margen con la que, en ocasiones, se comunican estas decisiones. “Ellos pagan y tú búscate la vida, pero nosotros podemos buscárnosla si lo ponen con dos meses de antelación. Si no, no podemos”, explicó.
El técnico blanquiazul también cuestionó abiertamente el funcionamiento de los organismos encargados de establecer estos horarios. “En otros estamentos ponen a gente para que vaya a mejor, ahí pienso que les da exactamente igual, y lo están demostrando. Como pagan, ya está. Es triste, pero es así. Cuando tienes que pagar para hacerlo, algo están haciendo regular”, manifestó.
Cervera asumió que sus palabras probablemente tendrán poca repercusión entre quienes toman estas decisiones, aunque tampoco pareció dispuesto a suavizar su postura. “Yo sé que mi opinión les trae sin cuidado, pero a mí la suya también”, concluyó.
El técnico también valoró positivamente la evolución del equipo durante este inicio de temporada y entiende que el conjunto está mostrando una versión cada vez más cercana a la que puede ofrecer. “Estamos ahora en el nivel que todos pensábamos que podía dar el equipo cuando estuviese bien”, señaló también Cervera en rueda de prensa. El entrenador, no obstante, mantiene margen para la mejora y no pone techo al rendimiento de sus futbolistas. “No sé si podemos dar más de sí, que seguramente podremos, pero ahora mismo estamos a un nivel alto”, añadió.
En lo personal, regresará este fin de semana a Castalia, un estadio con un significado especial en su trayectoria, ya que fue allí donde inició su carrera como entrenador profesional. El técnico del CD Tenerife recordó aquel paso por el conjunto castellonense, en la temporada 2004-2005, aunque admitió que apenas conserva vínculos con aquella etapa. “No tengo muchos recuerdos. Fue una alegría momentánea, ascendiendo de Segunda B a Segunda. Al día siguiente cambió de dueño y nunca más he vuelto. Como si no hubiese estado. No me llamaron ni para darme las gracias. Fue extraño”, añadió.
Más allá de los recuerdos, centró su atención en el Castellón actual: “Juegan muy rápido, son buenos y físicos. Vienen jugando igual desde el año pasado. Lo tienen todo bueno y pocas cosas malas”, valoró Cervera, que afronta así una exigente visita ante un equipo al que considera uno de los grandes referentes de este inicio de competición y actual líder de Segunda División.
Nacho Gil, posible baja por molestias
Cervera confirmó una baja inesperada para el duelo frente al Castellón. Nacho Gil no podrá jugar debido a unas molestias en una pierna que le han impedido entrenar con normalidad. “No se ha encontrado bien, así que no sabemos. Si Nacho no puede estar, será un cambio. El equipo puede cambiar”, dijo Cervera, que no descartó más variaciones.