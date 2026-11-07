Granada y Tenerife se unen en un emotivo homenaje a Jesús de Miguel en Los Cármenes

Cientos de aficionados del Granada y del Tenerife homenajearon este sábado por la noche a Jesús de Miguel en los alrededores del Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada, donde estaba prevista la disputa el partido de LaLiga Hypermotion entre ambos equipos que fue suspendido por el fallecimiento del delantero el pasado martes.
Varios grupos de aficionados del Tenerife han viajado este fin de semana a Granada al no poder anular los desplazamientos previstos después de que Jesús de Miguel muriera tras un fuerte choque con el meta del Andorra Jesús Owono en el partido que ambos equipos disputaron el lunes.
Estos seguidores tinerfeños hicieron un llamamiento espontáneo para homenajear a Jesús de Miguel en Granada, en los alrededores de un Nuevo Estadio Los Cármenes que tenía que haber acogido este sábado por la noche el partido entre el equipo rojiblanco y el tinerfeño, suspendido tras conocerse la trágica noticia.
A ese llamamiento han respondido peñistas, grupos de aficionados y seguidores del Granada, que en un número de cientos de hinchas también se han acercado a las inmediaciones del estadio rojiblanco para homenajear al jugador fallecido.
Los presentes han dejado junto a las taquillas del estadio múltiples ramos de flores, han guardado un respetuoso minuto de silencio y han roto después en aplausos para recordar la figura de Jesús de Miguel.
⚽️ Aficionados del @CDTOficial y @GranadaCF en Los Cármenes recordando a Jesús De Miguel 🥹 https://t.co/MPT7Pb8zV3— Todo Goles Radio (@TodoGolesRadio) November 7, 2026
Hoy, a las puertas de Los Cármenes, rojiblancos y blanquiazules unidos por Jesús de Miguel Tinerfeñistas, aquí tenéis vuestra casa 💙🤍 Orgullosos de nuestra afición ❤️🤍 JESÚS DE MIGUEL, DESCANSA EN PAZ 🖤 https://t.co/9hnCwehtSh— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 7, 2026