El CD Tenerife llama a la afición para despedir a Jesús de Miguel: la misa se podrá seguir en directo

El CD Tenerife ha hecho un llamamiento a toda su afición para participar este sábado, 7 de noviembre, en el homenaje a Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes a los 30 años. La ceremonia tendrá lugar a las 18.00 horas en el Heliodoro Rodríguez López y también podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, que servirá la señal a los canales oficiales de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La retransmisión permitirá que los seguidores blanquiazules que no puedan desplazarse hasta el estadio participen a distancia en la despedida del delantero, cuya muerte ha provocado numerosas muestras de cariño y solidaridad en el fútbol español.
El acto religioso estará presidido por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y contará con la colaboración del Cabildo de Tenerife y el Obispado. La entidad blanquiazul ha invitado a todos los aficionados que deseen acudir al recinto para recordar al futbolista.
Dónde ver en directo la misa por Jesús de Miguel
La RFEF, LaLiga y Liga F han confirmado este jueves, a través de un comunicado conjunto, que la despedida del futbolista se retransmitirá en directo mediante diferentes plataformas.
Los aficionados podrán seguir el homenaje a partir de las 18.00 horas (hora canaria) a través de cuatro opciones:
- Televisión Canaria, que comenzará la transmisión a las 17.30 horas.
- Canal LaLiga Hypermotion, que ofrecerá la retransmisión del acto.
- Canal oficial de YouTube de LaLiga, que permitirá seguir la ceremonia por internet.
- Canales oficiales de la RFEF, que también emitirán la despedida.
La retransmisión comenzará a la hora prevista para el homenaje, las 19.00 horas en la Península.
Por su parte, quienes decidan acudir presencialmente al Heliodoro Rodríguez López podrán acceder de manera gratuita hasta completar el aforo. Las puertas del estadio abrirán a las 16.00 horas, dos horas antes de la ceremonia.
Llamamiento a toda la afición del CD Tenerife
El club ha querido que la despedida se celebre en el mismo escenario donde Jesús de Miguel disputó sus últimos minutos como futbolista profesional.
El vicepresidente de la entidad, Rayco García, hizo un llamamiento a los seguidores blanquiazules y a la sociedad tinerfeña para que participen en el acto.
«Nos gustaría convocar a toda nuestra afición y a toda la Isla a las 18.00 horas en el Heliodoro, donde le daremos el último adiós entre todos. Unidos somos una gran familia y sacaremos todo esto adelante», expresó el dirigente.
Desde que se conoció el fallecimiento del delantero, los alrededores del estadio se han convertido en un lugar de encuentro para los aficionados.
La puerta 9 del Heliodoro, elegida por coincidir con el dorsal que lucía el jugador, ha acogido durante estos días flores, velas, fotografías, bufandas y camisetas depositadas en su memoria.
El pasado martes, la Federación de Peñas del CD Tenerife convocó una concentración en ese mismo lugar. Numerosos seguidores acudieron bajo la lluvia para guardar silencio, dedicar aplausos y recordar al futbolista.
El fútbol español también homenajeará a Jesús de Miguel
La ceremonia del sábado formará parte de los actos organizados durante este fin de semana en recuerdo del delantero.
LaLiga, la RFEF y Liga F han acordado que los encuentros de la próxima jornada, del 6 al 9 de noviembre, incluyan homenajes bajo el lema «Siempre en nuestro recuerdo».
Los futbolistas de Primera y Segunda División accederán al campo con camisetas conmemorativas del dorsal 9 y participarán en un minuto de silencio y una ofrenda floral.
Además, los partidos se interrumpirán en la primera parada del juego a partir del minuto 9, cuando los videomarcadores proyectarán un vídeo dedicado a Jesús de Miguel.
El reconocimiento también llegará a las competiciones nacionales organizadas por la RFEF y Liga F.
Una despedida tras el funeral celebrado en Toledo
El acto del Heliodoro tendrá lugar después del funeral celebrado este jueves, 5 de noviembre, en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Navahermosa (Toledo), localidad de la que procede la familia del futbolista.
La primera plantilla del CD Tenerife, el cuerpo técnico y la directiva blanquiazul habían anunciado su intención de acompañar a los familiares y allegados del jugador durante su despedida en tierras toledanas.
La entidad declaró seis días de luto oficial y suspendió temporalmente la actividad de sus equipos tras el fallecimiento.
Jesús de Miguel murió el martes 3 de noviembre después de sufrir un grave choque con el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, durante el encuentro disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.
La familia ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas y ha pedido respeto a su privacidad.
El homenaje del sábado permitirá que los aficionados se reúnan en el estadio o sigan la ceremonia desde cualquier lugar para recordar al delantero blanquiazul.