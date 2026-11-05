El fútbol español se detendrá por Jesús de Miguel: así será el homenaje del minuto 9

El fútbol español rendirá homenaje a Jesús de Miguel durante los partidos que se disputen entre el 6 y el 9 de noviembre. Los encuentros tendrán una interrupción especial en el minuto 9, en recuerdo del dorsal que lucía el delantero del CD Tenerife, fallecido el pasado martes a los 30 años.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F han anunciado este jueves un programa conjunto de actos bajo el lema «Siempre en nuestro recuerdo». El reconocimiento incluirá minutos de silencio, ofrendas florales, camisetas conmemorativas y vídeos dedicados al futbolista en los estadios.
La iniciativa llegará tanto a las principales categorías del fútbol profesional como a las competiciones nacionales organizadas por la Federación y Liga F.
Así será el homenaje a Jesús de Miguel en los estadios
Uno de los momentos más significativos se producirá con los partidos ya comenzados. En el minuto 9, los encuentros se detendrán para recordar al futbolista fallecido.
Durante esa pausa, los videomarcadores proyectarán un vídeo en memoria de Jesús de Miguel, antes de que el balón vuelva a ponerse en movimiento.
El número elegido tiene un significado especial. El dorsal 9 era el que vestía Jesús de Miguel en el CD Tenerife cuando sufrió el golpe durante el encuentro frente al FC Andorra.
Los homenajes comenzarán incluso antes del pitido inicial. Los titulares de ambos conjuntos accederán al terreno de juego entremezclados, en lugar de hacerlo separados por equipos.
Todos vestirán una camiseta con el número 9 y el lema «Siempre en nuestro recuerdo».
Posteriormente, los jugadores y el equipo arbitral formarán un semicírculo abrazados sobre el césped, alrededor del lugar elegido para el homenaje. Los capitanes realizarán una ofrenda floral en memoria del delantero.
El acto continuará con un minuto de silencio, mientras los marcadores y otros soportes del estadio muestran una imagen del futbolista.
El minuto de silencio también se extenderá a todas las competiciones de ámbito nacional organizadas por la RFEF y Liga F durante esas jornadas.
El Heliodoro despedirá a Jesús de Miguel este sábado
Al homenaje en los estadios españoles se sumará el acto que prepara el CD Tenerife para el sábado 7 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López.
La entidad blanquiazul abrirá las puertas del recinto a su afición para recordar al delantero en el escenario donde disputó sus últimos minutos como futbolista.
La ceremonia podrá seguirse en directo a través del canal LaLiga Hypermotion, el canal oficial de YouTube de LaLiga y los canales de la RFEF.
Las tres instituciones han explicado que la intención es ofrecer un reconocimiento conjunto que respete las diferentes sensibilidades surgidas tras el fallecimiento.
«Entendiendo y respetando las distintas sensibilidades expresadas en estos momentos de dolor, la voluntad es que toda la familia del fútbol profesional pueda recordar al jugador con el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merece», recoge el comunicado conjunto.
El homenaje se celebrará después de la misa funeral oficiada este jueves, 5 de noviembre, en la iglesia de San Miguel Arcángel de Navahermosa, localidad toledana de la que procede la familia del jugador.
Cuatro partidos aplazados tras el fallecimiento de Jesús de Miguel
LaLiga y Liga F también han confirmado el aplazamiento de cuatro encuentros previstos para este fin de semana.
En Segunda División, la medida afecta a los siguientes enfrentamientos:
- Granada CF – CD Tenerife, por el fallecimiento del futbolista blanquiazul.
- FC Andorra – RCD Mallorca, tras el incidente ocurrido durante el encuentro que disputaba el conjunto andorrano frente al Tenerife.
- CD Castellón – SD Eibar, debido a la vinculación del delantero con el equipo castellonense, en el que militó entre 2023 y 2025.
En la Liga F tampoco se disputará el encuentro previsto entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Alavés.
Las nuevas fechas de estos cuatro partidos se comunicarán próximamente, según han informado las instituciones deportivas.
Jesús de Miguel falleció el martes 3 de noviembre después de sufrir un fuerte golpe durante el partido disputado el lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López.
Su muerte ha dado lugar a numerosos actos de recuerdo en el fútbol español y europeo, donde también se han celebrado minutos de silencio en memoria del delantero blanquiazul.