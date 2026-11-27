Los jardines del Campus de Guajara, en La Laguna, se convertirán este sábado, 28 de noviembre, en el escenario de un enfrentamiento entre tropas británicas y guerreros indígenas. El festival Haciendo Historia conmemorará el bicentenario de la publicación de El último mohicano con dos recreaciones históricas gratuitas que trasladarán al público a la Norteamérica del siglo XVIII.
La actividad, que contará con dos pases, a las 19.00 y a las 20.00 horas, se desarrollará en los jardines del campus y el entorno de la Biblioteca General de Humanidades de la Universidad de La Laguna (ULL).
La iniciativa forma parte de la sexta edición del Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife, que se celebra del 20 al 29 de noviembre en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
Una batalla del siglo XVIII en La Laguna
El público asistirá a una escaramuza entre soldados británicos y guerreros indígenas, acompañada por el estruendo de los disparos y los gritos de combate, según ha adelantado la organización.
La representación estará precedida por una introducción a la novela de James Fenimore Cooper y al contexto histórico en el que transcurren las aventuras de sus protagonistas.
En la puesta en escena participarán tres colectivos especializados en recreaciones históricas: la Asociación Cultural Cero Culture, procedente de Úbeda (Jaén); la Asociación Histórico Cultural La Gesta de 25 de Julio de 1797 y la Asociación Recón 25 de Tenerife.
Publicada en 1826, El último mohicano está ambientada en 1757, durante la guerra franco-india, un conflicto que enfrentó a Francia y Gran Bretaña por el control de los territorios de América del Norte y en el que participaron diferentes pueblos indígenas con intereses y alianzas propias.
En este escenario, Cooper situó las aventuras de Ojo de Halcón, Uncas y Chingachgook, protagonistas de una de las novelas de aventuras más conocidas de la literatura estadounidense.
Horarios de la recreación histórica gratuita en Guajara
Las dos representaciones de El último mohicano tendrán lugar este sábado, 28 de noviembre, con los siguientes horarios:
- Primer pase: 19.00 horas.
- Segundo pase: 20.00 horas.
- Lugar: jardines del Campus de Guajara, Universidad de La Laguna.
- Acceso: gratuito.
Una proyección exclusiva de ‘El último mohicano’ en Tenerife
El homenaje a la obra de Cooper también llegará a la gran pantalla. El Espacio Price de Santa Cruz de Tenerife acogerá este sábado, a las 17.30 horas, la proyección de la versión extendida de El último mohicano, dirigida por Michael Mann.
Según la organización, esta versión se proyectará en exclusiva para el festival antes de su edición, prevista para 2027 por el sello Reel One.
La sesión estará precedida por un coloquio en el que intervendrán la escritora Espido Freire y Pablo Lozano, presidente de la Asociación Cero Culture.
Estrenada en 1992 y protagonizada por Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowe, la película popularizó entre varias generaciones de espectadores la historia de Ojo de Halcón y Cora Munro, cuyo romance surge en mitad del conflicto bélico.
A diferencia de las recreaciones históricas, que serán gratuitas, las entradas para la sesión cinematográfica tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir a través de la página web oficial del festival, haciendohistoriatenerife.com.
El bicentenario de El último mohicano es una de las cuatro efemérides que centran la programación de Haciendo Historia en 2026, junto al centenario de El maquinista de la general, los 90 años de la publicación de Lo que el viento se llevó y el 175 aniversario del fallecimiento de Mary Shelley.
El festival está coorganizado por el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de diferentes instituciones y entidades culturales del Archipiélago.