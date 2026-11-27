Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha evacuado de urgencia a cinco ocupantes de un cayuco localizado a 39 millas náuticas al sur de La Restinga, en El Hierro, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo y del Centro Coordinador de Emergencias 112.
Las cinco personas están siendo trasladadas en un helicóptero Helimer al aeropuerto de El Hierro, donde aguardan los servicios sanitarios de emergencia para atenderlas y trasladarlas a un centro hospitalario.
El 112 Canarias recibió a las 06.50 horas de este viernes, 27 de noviembre, el aviso de Salvamento Marítimo de que la salvamar Navia había alcanzado la zona donde se encontraba la embarcación.
Otra embarcación de Salvamento Marítimo, la salvamar Diphda, colaborará en las labores de desembarco en el muelle de La Restinga.
De momento, se desconoce el el número total de ocupantes del cayuco.