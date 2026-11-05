EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Cluj

La Laguna Tenerife recibe este jueves al U-BT Cluj-Napoca rumano en el Pabellón Santiago Martín, a partir de las 20.00 horas, en partido correspondiente a la sexta jornada de la EuroCup. El conjunto de Jaka Lakovic, afronta la cita con el objetivo de defender el liderato del Grupo B, donde acumula cuatro victorias y una derrota. Los tinerfeños encadenan tres triunfos consecutivos en la competición europea, el último ante el Umana Reyer Venezia (82-80), aunque llegan después de perder el pasado fin de semana frente al Leyma Coruña (93-89) en la Liga Endesa.
Los aurinegros no podrán contar con Ethan Happ, que estará fuera de las pistas por tres meses tras sufrir una luxación del tendón extensor del tercer dedo de su mano derecha.