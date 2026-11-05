La Laguna Tenerife se suma al dolor por Jesús de Miguel con un emotivo homenaje en el Santiago Martín

La Laguna Tenerife ha rendido este jueves un sentido homenaje a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido el pasado martes a los 30 años, con una ofrenda floral celebrada junto a la puerta 4 del Pabellón Santiago Martín, antes del encuentro de EuroCup frente al U-BT Cluj-Napoca.
Representantes de la directiva aurinegra, peñas y aficionados se han reunido en los exteriores del recinto deportivo para recordar al delantero blanquiazul y trasladar su apoyo a la familia del jugador y al conjunto tinerfeñista.
Durante el acto, los asistentes han depositado flores en memoria de Jesús de Miguel, en una muestra de respeto y solidaridad que ha unido a las aficiones de los dos principales equipos deportivos de Tenerife.
La iniciativa, organizada por el club canarista, ha contado con la participación de representantes de la Peña San Benito, Frente Los Pollos Amarillos, la Grada de Animación y el Consejo de Administración de la entidad, con Aniano Cabrera, presidente de la entidad, a la cabeza.
El homenaje se ha celebrado antes del partido correspondiente a la sexta jornada de la EuroCup, previsto para las 20.00 horas, en cuyos prolegómenos también estaba programado un minuto de silencio.
El club aurinegro se suma así a las numerosas muestras de cariño que se han sucedido desde el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien perdió la vida el pasado 3 de noviembre tras sufrir un grave golpe durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra.
Además, el La Laguna Tenerife ha hecho un llamamiento a su afición para participar en el homenaje que el CD Tenerife celebrará este sábado, 7 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López, abierto a todos los seguidores que deseen despedir al futbolista.