El fútbol se detiene en Los Realejos para facilitar una emergencia sanitaria

La UD Los Realejos tuvo que detener este viernes los entrenamientos de sus equipos infantiles y suspender el partido de su Alevín C después de que un helicóptero medicalizado utilizara las instalaciones del club durante una emergencia sanitaria registrada en el municipio.
Fue la propia entidad realejera la que comunicó lo ocurrido a última hora de la tarde a través de sus redes sociales. Según explicó, el terreno de juego tuvo que quedar disponible para que la aeronave sanitaria pudiera intervenir.
“Hoy se han parado los entrenamientos de infantiles y suspendido el partido de nuestro Alevín C, debido al uso de nuestro campo por el helicóptero del Servicio Canario de Salud para cubrir una incidencia sanitaria importante y no relacionada con la actividad del club”, indicó la UD Los Realejos.
El club agradeció además “el comportamiento de todos los niños y el trabajo de los servicios de emergencia” y trasladó sus deseos de recuperación a la persona afectada: “Ojalá nuestro campo haya servido para ello”.
Un hombre fue trasladado grave en helicóptero
Ese mismo viernes, el CECOES 112 informó de una emergencia sanitaria ocurrida a las 16.52 horas en la carretera de La Zamora, en Los Realejos. Un hombre de 61 años sufrió una parada cardiorrespiratoria y necesitó asistencia urgente.
El Servicio de Urgencias Canario movilizó un helicóptero medicalizado y tres ambulancias. Los sanitarios consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria y, tras estabilizar al afectado, lo evacuaron en estado grave al Hospital Universitario de Canarias.
Bomberos, Policía Local y Policía Nacional colaboraron además para garantizar las condiciones necesarias para el aterrizaje de la aeronave.
El comunicado oficial del 112 no identifica expresamente el campo empleado por el helicóptero, por lo que se desconoce si se refieren a la misma intervención, aunque coinciden en municipio, tarde y movilización de un helicóptero medicalizado