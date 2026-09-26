El CD Tenerife empata en casa con el Cádiz (1-1)

El duelo arrancó con intensidad y con un Cádiz que encontró muy pronto fisuras en el muro defensivo blanquiazul. Vladys se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para la zaga local, obligando incluso a Dani Martín a intervenir en un par de ocasiones. En la otra área, Pecar se echó el equipo a la espalda para intentar que el campo no se escorase definitivamente hacia la portería chicharerra.
Transcurrido el primer cuarto de hora, el encuentro estaba vivo e igualado. Cualquiera de los dos contendientes podía adelantarse en el marcador.
Tenía que aparecer el de siempre, para romper la igualdad del marcador. El CD Tenerife se adelantó al Cádiz en el minuto 24 gracias a la constancia y a la fe de Enric Gallego. El 1-0 se originó con una tímida acción de ataque de Pecar, que tiró flojo a la meta cadista, pero el balón se encontró con la bota de un rival. El esférico quedó muerto en una zona muerta y, de repente, surgió el pichichi blanquiazul para batir al guardameta David Gil y convertirse, también, en máximo goleador de la categoría de plata en esos momentos.
La quinta diana de la temporada de la ‘burra vieja’ provocó que el duelo bajase revoluciones. También el insoportable bochorno que reina en la capital está causando estragos y lo notan los jugadores.
Pudo empatar antes del descanso el Cádiz. El cuadro andaluz generó un dos contra uno en la frontal del área chicharrera que casi hace posible que Vladys se plantase ante Dani. Sin embargo el portero tinerfeñista estuvo atento para salir de su zona de confort y evitar el remate del ariete gaditano.
Así acabó una primera parte mala por parte de los dos equipos en la que Enric Gallego fue el tuerto en el país de los ciegos.