Fabricio, futbolista del CD Tenerife: “El vestuario está unido y eso es clave para ser un equipo fuerte y competitivo”

Fabricio Assis de Souza Barbosa está compitiendo por primera vez en su carrera como futbolista de Segunda División. El mediocentro brasileño cuajó una gran temporada en la sala de máquinas del representativo el curso pasado en Primera Federación, y que se culminó con el ascenso a LaLiga Hypermotion.
Fabricio, que es uno de los habituales en el once de Álvaro Cervera, se desenvuelve en distintas posiciones del centro del campo. Es un futbolista técnicamente dotado, con gran visión de juego, capacidad de organización y un alto nivel de sacrificio en tareas defensivas.
Tampoco renuncia a situaciones de ataque como sucedió en la visita ante la Real Sociedad B donde anotó desde el borde del área con un obús que se coló en la portería donostiarra. Fabricio es un currante del fútbol como así lo demuestra su trayectoria en el CD Tenerife B, donde logró el ascenso a Segunda Federación, UD Lanzarote y la AD Alcorcón B, con quienes compitió en fases de ascenso a Segunda Federación. También jugó en el Unión Sur Yaiza.
DIARIO DE AVISOS pulsó con el blanquiazul el estado de ánimo de la plantilla de cara al choque de mañana ante el Cádiz tras la debacle de Castalia.
-¿Cómo llega el equipo al partido del sábado ante el Cádiz después del varapalo anímico que supuso caer goleado en el estadio de Castalia ante el CD Castellón?
“Nosotros estamos trabajando bien en lo que va de semana. No podemos olvidar, pero hay que pasar página a lo que nos ocurrió contra el Castellón. Ahora queremos afrontar el partido del sábado contra el Cádiz en el Heliodoro con la máxima ilusión, y con el objetivo de conseguir la victoria”.
–Para Fabricio, ¿qué fue lo que sucedió en Castellón? Desde que arrancó la Liga ha sido el primer partido en el que el CD Tenerife se mostró inferior al rival.
“La verdad es que el Castellón jugó muy bien, hizo las cosas muy bien y nos superaron en todo. Nosotros tenemos que olvidar un poco ese partido, porque no lo hicimos bien. Lo que toca ahora es centrarse en el próximo partido y hacerlo lo mejor posible contra el Cádiz”.
-El sábado llega al Heliodoro Rodríguez López un Cádiz que está en la parte baja de la clasificación con tan solo tres puntos, y sin ganar un partido de los seis que se llevan disputados. A pesar de ello, no valen confianzas.
“Para nada. Todos los equipos que están en Segunda División son difíciles, y en cualquier momento te pueden complicar el partido. Nosotros afrontaremos este encuentro con la máxima ilusión, como si jugásemos con un equipo que está en lo alto de la clasificación. Para superarlos tendremos que hacerlo lo mejor posible”.
-En el plano individual, Fabricio es uno de los asiduos en el once inicial de Álvaro Cervera. Suponemos que muy satisfecho de cómo le van las cosas.
“Si. He empezado jugando y he disfrutado de muchos minutos. Siempre intento hacerlo bien y ayudar al equipo en lo máximo posible. El míster confía mucho en mí, como en el resto de compañeros. Al que le toca jugar da lo mejor de sí en beneficio del colectivo”.
-En el vestuario del Tenerife se respira muy buen rollo.
“La verdad es que sí. El grupo grueso del vestuario ya estaba el año pasado, y los jugadores que llegaron nuevos también intentan adaptarse lo más rápido posible al día día del equipo. Hay algunos que no hablan el idioma, pero el resto de compañeros ponemos de nuestra parte para que se sientan los más cómodos posible. Tener un vestuario unido es clave para ser un equipo fuerte y competitivo, como sucedió el año pasado”.
-¿Ha notado mucha diferencia entre LaLiga Hypermotion y la Primera Federación?
“Sin duda. La Segunda División es una categoría superior en la que militan jugadores más competitivos, pero eso también nos viene bien a nosotros para seguir creciendo como futbolistas. Es cierto que hay diferencias entre categorías, pero sabemos el equipo que somos y podemos competir de igual a igual contra cualquier rival”.
-El factor Heliodoro será clave para lograr el objetivo de la permanencia.
“La afición siempre ha estado con nosotros, tanto dentro de casa como fuera de casa, siempre nos están apoyando, y eso se nota cuando lo hacemos en el Heliodoro, que somos un equipo muy diferente. Con ellos sumar los tres puntos es un plus que tenemos que aprovechar para lograr victorias en casa”.
-Fuera del fútbol, ¿cómo es la vida de Fabricio en Tenerife?
“Muy contento porque tengo a mi familia conmigo en la Isla. Ahora puedo pasar mucho tiempo con ellos, con mi hija, disfrutar e intentar ser lo más feliz posible con ellos. Estoy muy contento con mi carrera, con mi trabajo, y espero estar siempre feliz con mi familia, y seguir creciendo tanto como futbolista y como persona”.