La obra del centro de salud de Tacoronte ya tiene fecha: se iniciará en la primavera de 2027

El Gobierno de Canarias trabaja en la modificación puntual del proyecto inicial del centro de salud de Tacoronte para sacar a licitación los trabajos concernientes a la fase I del recinto.
Estas obras permitirán culminar y poner en funcionamiento la estructura ubicada al norte del centro, ampliando así las dependencias del mismo, con más consultas, y conectándolas con la parte que ya se utiliza.
Así lo trasladaron ayer representantes del Ejecutivo regional durante una reunión mantenida en el Ayuntamiento, presidida por la alcaldesa, Sandra Izquierdo, y en la que también participó una representación vecinal de la Asociación de Usuarios del Centro de Salud de Tacoronte -El Sauzal, para abordar la situación actual del recinto sanitario y los proyectos de futuro diseñados para el inmueble. Asimismo, se puso sobre la mesa la red de evacuación de saneamiento y pluviales y a nivel eléctrico, la necesidad de incorporar un transformador que dé respuesta a la demanda real de potencia para todo la parcela.
Ya en fase de adaptación del proyecto, y con un plazo de ejecución de esa redacción de dos meses y medio, los representantes regionales esperan aperturar el proceso de licitación a principios del próximo año, con el fin que los trabajos de esta primera fase puedan ponerse en marcha en la primavera de 2027.
Cabe recordar que este último retraso en la activación de la reforma y ampliación del centro de salud se debe a que la licitación impulsada meses atrás no logró convencer a ninguna empresa, quedando finalmente desierta. Esta circunstancia se atribuye a factores como la complejidad de los trabajos, el incremento permanente de precios de los materiales y a la escasez de mano de obra que sufre el mercado actual.
El encuentro de trabajo se desarrolló en un clima de respeto y cordialidad entre todas las partes, que en breve presentarán propuestas de mejora, y poniendo el foco en la activación de la fase I como prioridad absoluta e irrenunciable.