El BOP lo confirma: Tacoronte abre el plazo para acceder gratis a 51 parcelas de huertos urbanos ecológicos

La convocatoria para el otorgamiento de autorización de uso de las cincuenta y una parcelas de titularidad municipal localizadas en los cuatro huertos urbanos ecológicos de Tacoronte: La Atalaya (20 parcelas), Tagoro (10), Las Toscas (8) y V Centenario (13).
Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se abre el plazo de presentación de solicitudes para aquellas familias que deseen hacerse con la explotación de estos espacios de cultivo hortícola ecológico y de autoconsumo, sin coste para sus bolsillos.
La convocatoria, dirigida a personas mayores de 16 años empadronadas en Tacoronte, así como a asociaciones y centros escolares públicos del municipio, permanecerá abierta del 20 de agosto al 23 de septiembre, ambos inclusive. Las solicitudes podrán presentarse a través del Registro General del Ayuntamiento de Tacoronte, de manera presencial o mediante la Sede Electrónica del Consistorio.
El Área de Sector Primario, dirigida por el concejal Iván Hernández, ha logrado ampliar el número de espacios habilitados para este programa, pasando de las 33 parcelas anteriores, ubicadas entre La Atalaya y V Centenario, a las 51 disponibles en la actualidad, gracias a la inclusión de los huertos urbanos de Tagoro y Las Toscas. “Contamos con más espacios para el uso agrícola de nuestros vecinos y vecinas, generando con ello más oportunidades para que puedan acceder a estos terrenos de cultivo, en un entorno adaptado, amable y con un plan paralelo de formación y convivencia junto a otras familias tacoronteras”, apunta Hernández.
Desde la Concejalía del Sector Primario se destaca que esta ampliación “supone un nuevo impulso a un programa que combina sostenibilidad, producción local y recuperación de espacios públicos para el uso comunitario”. Los huertos urbanos permiten acercar la agricultura a la ciudadanía y promover hábitos de vida saludables.