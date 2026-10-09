Hallan a un hombre con golpes y quemaduras en una cuneta de El Hierro: la Guardia Civil investiga lo ocurrido

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un hombre con golpes, magulladuras y quemaduras en una cuneta de la carretera de La Cumbre (HI-1), en El Hierro. El afectado fue localizado este jueves, 8 de octubre, por varios trabajadores que circulaban por la zona y tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero a Tenerife.
Según han confirmado a EFE fuentes de la investigación, el Instituto Armado mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que el hombre acabó en ese lugar y el origen de sus lesiones.
El afectado fue encontrado a pocos kilómetros de la plaza de Candelaria, en el municipio de La Frontera, en un tramo de la carretera que conecta esta localidad con Valverde.
Unos trabajadores encontraron al hombre herido en la cuneta
El descubrimiento se produjo cuando los empleados de una empresa realizaban el transporte de mercancías por la carretera de La Cumbre. Durante el trayecto, se percataron de que había una persona malherida junto a la vía, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de La Frontera, efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios prestaron una primera asistencia al hombre en la misma carretera.
Según el relato de los testigos presenciales, el afectado presentaba golpes, magulladuras y quemaduras en distintas partes del cuerpo. Debido a las lesiones que presentaba, los servicios sanitarios organizaron su evacuación en helicóptero hasta Tenerife.
Evacuado de urgencia al Hospital de La Candelaria
Fuentes sanitarias han confirmado a EFE que el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde quedó bajo atención médica.
Por el momento, no han trascendido datos sobre su identidad, edad ni evolución clínica.
La Guardia Civil ha confirmado la existencia de una investigación abierta, aunque ha evitado facilitar detalles sobre las circunstancias del suceso.
Tampoco se ha determinado públicamente cómo se produjeron las lesiones ni si hubo terceras personas implicadas.
Las pesquisas deberán esclarecer qué ocurrió antes de que los trabajadores localizaran al hombre en la cuneta de la HI-1.