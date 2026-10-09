Torres no se presentará a las generales, porque da prioridad a “volver a presidir Canarias”

El ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado este viernes que no formará parte de las listas del PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre porque va a dar prioridad a la candidatura con la que intentará volver a presidir el Gobierno de Canarias tras las elecciones autonómicas de 2027.
“Mi voluntad, mi prioridad es volver a ganar las elecciones en Canarias. Por lo tanto, no me voy a presentar en las listas al Congreso de los Diputados. Habrá otros compañeros y compañeras que estarán en esas listas por la provincia de Las Palmas y por la provincia de Santa Cruz de Tenerife”, ha manifestado, al ser preguntado sobre este asunto en un acto en Binéfar (Huesca)
El Comité Regional del PSOE de Canarias tiene previsto reunirse el próximo jueves 15 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria para aprobar las listas al Congreso y al Senado, con algunos sectores del partido apostando por Torres como principal baza como cabeza de cartel, posibilidad que ahora queda ya descartada.