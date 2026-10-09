Reabierta al baño Playa Jardín tras su cuarto cierre del año

La cala central de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz (Tenerife), vuelve a estar abierta al baño desde este viernes, 9 de octubre, después de permanecer cerrada durante dos días por contaminación microbiológica. El Ayuntamiento ha anunciado su reapertura tras recibir los resultados de los últimos análisis de Salud Pública, que confirman que el agua vuelve a ser apta para el baño.
La zona había sido clausurada el miércoles, 7 de octubre, después de que las muestras detectaran una concentración de enterococos intestinales superior a los límites permitidos. Se trataba del cuarto cierre de Playa Jardín en lo que va de 2026.
La reapertura pone fin a una nueva restricción temporal en uno de los principales espacios de baño del municipio turístico del norte de Tenerife.
Salud Pública confirma que el agua vuelve a ser apta
La decisión de permitir nuevamente el baño se produce después de que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias haya confirmado que los resultados de los análisis cumplen los parámetros sanitarios exigidos.
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha comunicado la reapertura a través de sus redes sociales, donde ha agradecido la colaboración de la ciudadanía durante los días en los que permaneció restringido el acceso al agua.
“Agradecemos la colaboración y comprensión de vecinos, vecinas y visitantes y lamentamos las molestias”, ha señalado el Consistorio.
El último cierre afectaba específicamente a Playa Grande Centro, también conocida como la cala central de Playa Jardín, y no suponía una prohibición general del baño en todas las zonas del complejo litoral.
Cuatro cierres de Playa Jardín en 2026
La reapertura llega después de que Playa Jardín haya acumulado cuatro episodios de cierre durante este año, relacionados con resultados desfavorables en los controles de calidad del agua.
El último se produjo el 7 de octubre, apenas unos días después de otra prohibición temporal decretada el 30 de septiembre y levantada el 1 de octubre.
Estas incidencias han vuelto a situar la calidad del agua de Playa Jardín en el centro de la actualidad municipal.
El complejo litoral permaneció cerrado al baño durante casi un año, desde julio de 2024 hasta el 17 de junio de 2025, cuando el Ayuntamiento anunció su reapertura tras los trabajos realizados para mejorar las condiciones de la zona.
Desde entonces, las autoridades sanitarias han mantenido los controles periódicos del agua para detectar posibles episodios de contaminación.
Con los últimos resultados favorables, el Ayuntamiento permite nuevamente el baño en la cala central, aunque la evolución de la calidad del agua continuará sometida a vigilancia sanitaria.