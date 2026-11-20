El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través del área de Ciudad Sostenible que dirige el primer teniente de alcalde, David Hernández, ha publicado ya en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación de la obra de demolición de la antigua estación de guaguas, dando así un paso fundamental para que las empresas puedan presentar sus servicios para la que será la actuación urbanística más importante que afrontará el municipio en las últimas décadas.
El expediente de proyecto se encuentra en la Unidad de Contratación y está llamado a transformar por completo uno de los espacios más estratégicos de la ciudad.
La actuación se desarrollará sobre una parcela de más de 15.000 metros cuadrados, situada en pleno corazón del entramado urbano, delimitada por los paseos Hermanos Fernández Perdigón y del Jardinero, así como por las calles El Peñón y El Pozo, un ámbito que también integra la Plaza Francisco Afonso Carrillo. Su ubicación convierte este enclave en una pieza clave para la regeneración urbana y la revitalización económica y social del municipio.
El primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, subraya que “ya tenemos el proyecto y la partida presupuestaria, por lo que ahora las empresas concurrirán y valoraremos la mejor empresa”. En esta línea, explica que “estamos hablando de una de las actuaciones de mayor envergadura urbanística que va a acometer el municipio en las últimas décadas. La antigua estación de guaguas llevaba demasiado tiempo abandonada, degradando una zona estratégica de la ciudad. Otro paso en firme para empezar pronto con el proceso de demolición”.
Hernández añade que “seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para que esta ilusión de todos los portuenses se haga realidad”.
Mientras se tramita la contratación de la demolición, el área ha continuado avanzando de forma paralela en la redacción del proyecto constructivo definitivo, una actuación que marcará un antes y un después en el desarrollo urbano de Puerto de la Cruz.
La antigua estación de guaguas, que durante años fue el principal nodo del transporte interurbano del norte de Tenerife, permanece cerrada desde hace aproximadamente quince años, después de que se detectaran importantes deficiencias estructurales y de mantenimiento. Desde entonces, el edificio ha sufrido un progresivo deterioro, convirtiéndose en un espacio degradado en uno de los enclaves urbanos de mayor valor estratégico del municipio.
La intervención va mucho más allá del derribo de una infraestructura obsoleta. El objetivo es recuperar este gran vacío urbano para convertirlo en un nuevo centro de actividad económica, comercial, social y cultural.
El futuro desarrollo contempla la creación de una gran plaza pública concebida como espacio de encuentro ciudadano y escenario para eventos; varios edificios comerciales que impulsen la actividad económica del entorno; un aparcamiento subterráneo de cuatro plantas con capacidad para unas 900 plazas, destinado a aliviar la presión del tráfico y mejorar la movilidad en el casco urbano; y un edificio multifuncional para usos sociales, culturales y administrativos.
El proyecto incorporará, además, los más altos estándares en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad, de acuerdo con la normativa vigente, consolidando un modelo de regeneración urbana adaptado a los retos de las ciudades del futuro.