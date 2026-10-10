Puerto de la Cruz prepara el derribo de su antigua estación de guaguas: 5,6 millones de euros

La demolición de la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz, ubicada en la calle El Pozo, será sufragada íntegramente con fondos municipales.
El proyecto redactado por la empresa pública Gesplan tiene un coste de 5,6 millones y conlleva una gran complejidad debido a las dimensiones de la infraestructura y a su ubicación, en pleno centro urbano.
Inicialmente, el Gobierno de Canarias había destinado una partida de 1,5 millones de euros, que finalmente no llegó al Ayuntamiento, según confirma el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández. Por esta razón, en el último pleno municipal se aprobó una modificación de crédito por esta cantidad para poder hacer frente a la actuación, que permitirá transformar uno de los espacios más degradados y simbólicos de la ciudad turística.
Asegurarse los fondos era un paso fundamental para que el Consistorio pudiera iniciar la licitación de las obras, precisa el edil. No obstante, aclara que eso ya no depende de su área, sino de la Unidad de Contratación, aunque confía en que antes de finalizar este mandato se pueda comenzar el derribo.
Cerrada en 2008 por deficiencias estructurales, el exterior del inmueble se usa en la actualidad como aparcamiento. La parcela supera los 15.000 metros cuadrados y ocupa una posición estratégica delimitada por los paseos Hermanos Fernández Perdigón y del Jardinero, así como por las calles El Peñón y El Pozo, en un entorno que integra la plaza que está en la cubierta, también abandonada. Su recuperación supone intervenir en uno de los nodos urbanos con mayor potencial de reequilibrio territorial. El Ayuntamiento levantará allí un espacio multifuncional con 900 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro alturas, inmuebles de uso público y privado y una gran plaza pública como espacio vertebrador.
El objetivo es configurar un ámbito moderno, sostenible e integrador, en consonancia con la renaturalización del municipio y las infraestructuras verdes.