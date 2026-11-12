El PSOE de Puerto de la Cruz valora los 42 millones del Estado para la EDAR de Punta Brava

El grupo municipal del PSOE de Puerto de la Cruz, a través de su portavoz Marco González, ha puesto en valor el firme compromiso del Gobierno de España presido por Pedro Sánchez con el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas del Valle de La Orotava. Este respaldo estatal se ha materializado con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la modificación del convenio de ACUAES, que contempla una inversión de 241 millones de euros para Tenerife, incluyendo 42 millones de euros destinados específicamente a la II Fase de la ampliación y depuración de la EDAR del Valle de La Orotava (Punta Brava).
Para el portavoz socialista, este paso demuestra que el Estado reconoce la urgencia e importancia estratégica de resolver definitivamente los problemas de depuración y saneamiento de la comarca. “El Gobierno central ya ha cumplido reservando y garantizando la financiación necesaria para que la II Fase no sufra parones una vez finalicen los trabajos de la I Fase actualmente en ejecución”, ha remarcado González.
Llamamiento directo al Cabildo de Tenerife
Tras esta confirmación presupuestaria por parte del Estado, Marco González insta al Cabildo Insular de Tenerife a asumir sus responsabilidades y acelerar todos los trámites técnicos y de redacción del proyecto de la II Fase, así como a garantizar la pronta culminación de la I Fase.
“El trabajo del Gobierno de España está hecho anticipando los recursos económicos. Ahora le toca al Cabildo coger el testigo e impulsar de forma decidida el proyecto técnico de la segunda fase para empalmar la finalización de la primera obra con el inicio de la siguiente, sin perder ni un solo día”, subrayó el portavoz socialista, recordando que la I Fase actualmente en construcción fue impulsada y desbloqueada bajo la gestión de gobiernos socialistas tanto en el Cabildo de Tenerife como en el Ayuntamiento portuense.
Una trayectoria de trabajo indiscutible desde 2016
Desde el PSOE de Puerto de la Cruz se destaca que el avance de las infraestructuras hidráulicas en el municipio no es fruto de la casualidad, sino de un compromiso continuado en el tiempo:
2016: Estando en la oposición y bajo el liderazgo de Marco González, el PSOE promovió una iniciativa para solicitar la declaración de interés general de la ampliación y mejora de la EDAR de Punta Brava, orientada a agilizar la financiación estatal ante las graves deficiencias de depuración existentes.
- 2021: Desde el gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se alzó la voz ante las administraciones competentes para lograr que finalmente se redactara el proyecto constructivo de la I Fase.
- 2023: Se consolidó la asignación presupuestaria de 20 millones de euros que permitió poner en marcha las obras de la I Fase que hoy se ejecutan.
- 2026: 42 millones para financiar la II Fase de la ampliación y modernización de la EDAR.
“La labor del partido socialista para modernizar y dotar de infraestructuras de agua de primer nivel a Puerto de la Cruz y al Valle de La Orotava es indiscutible y continuada”, concluyó Marco González. “Seguiremos vigilantes y exigentes para que los compromisos económicos conseguidos por parte del Estado se traduzcan sobre el terreno en realidades ejecutadas por el Cabildo sin más dilaciones”.