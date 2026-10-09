Con Tonny Tun Tun y la Maquinaria Band: Santa Cruz prepara una gran verbena para dar la bienvenida al Carnaval 2027

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 tendrá su primera gran fiesta el próximo viernes, 16 de octubre, en la plaza del Príncipe. El Ayuntamiento ha organizado una verbena con las actuaciones de Tonny Tun Tun y la Maquinaria Band, que comenzará tras la presentación del cartel anunciador de la próxima edición, dedicada a Roma Eterna: El imperio del Carnaval.
El encuentro arrancará a las 20.30 horas y estará abierto al público. Durante el acto se dará a conocer la obra ganadora del concurso del cartel, elegida entre cinco propuestas finalistas, cuyo autor recibirá un premio de 12.000 euros.
La cita supondrá el arranque simbólico de las carnestolendas de 2027, cuya inauguración oficial está prevista para el 22 de enero.
Tonny Tun Tun y la Maquinaria Band actuarán en la plaza del Príncipe
La música será una de las protagonistas de la noche. Tras descubrirse el cartel ganador, la plaza del Príncipe acogerá una verbena con dos actuaciones dirigidas a recuperar el ambiente del Carnaval en la calle.
Uno de los artistas invitados será el cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun, conocido por temas como Noche de copas, La incondicional y Porque sin ti.
También participará la Maquinaria Band, que ofrecerá un repertorio con algunas de las canciones más populares de las fiestas carnavaleras.
La celebración permitirá disfrutar de un primer encuentro musical vinculado al Carnaval, varios meses antes de que comiencen los actos oficiales.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha invitado a la ciudadanía a asistir a la presentación del cartel y ha destacado la elección de la plaza del Príncipe como escenario.
El regidor ha recordado que cada año se busca un espacio diferente para presentar la imagen de la fiesta y que, en esta ocasión, se ha optado por uno de los lugares vinculados tradicionalmente al Carnaval en la calle.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha destacado que este espacio volverá a reunir a los aficionados a las carnestolendas en una celebración previa a la programación oficial.
Cinco finalistas optan al cartel del Carnaval 2027
Antes de que comience la música, el Ayuntamiento dará a conocer la imagen que representará el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027.
El concurso ha contado con 41 propuestas, de las que fueron seleccionadas cinco finalistas:
- Lucía Casanova.
- Ayoze Felipe Gómez.
- Nareme Melián.
- Eduardo Puyol.
- Juliana Serrano.
Los cinco artistas estarán presentes en la plaza del Príncipe cuando se descubra la obra ganadora.
El autor o autora del cartel elegido recibirá 12.000 euros, mientras que los cinco finalistas ya cuentan con una dotación de 1.000 euros cada uno.
La ciudadanía todavía puede participar en la votación a través de la web oficial carnavaldetenerife.com.
El plazo permanecerá abierto hasta el lunes, 12 de octubre, a las 19.30 horas. Cada persona podrá emitir un único voto por su propuesta favorita.
Cuándo comienza oficialmente el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
Aunque la fiesta del 16 de octubre servirá como presentación simbólica de la nueva edición, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife comenzará oficialmente el 22 de enero de 2027, con su gala inaugural.
La temática elegida para el próximo año es Roma Eterna: El imperio del Carnaval, que inspirará tanto el cartel como la imagen gráfica de la celebración.
La presentación del viernes permitirá conocer por primera vez la obra seleccionada para representar esta temática y reunirá a los aficionados al Carnaval en una jornada de música y baile en el centro de la capital tinerfeña.