Estos son los cinco finalistas para el cartel del Carnaval de Santa Cruz 2026: ya puedes votar

Roma Eterna, temática del próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ha sido la inspiración en la que se han centrado las cinco obras preseleccionadas por el jurado para entrar en la fase final de la designación, mediante votación popular, del nuevo cartel anunciador de la fiesta chicharrera para 2027.
La Grandeza de Roma, el alma del Carnaval, de Ayoze Felipe Gómez; Roma Eterna, de Eduardo Puyol; Ave Chica, los que van a gozar te saludan, de Juliana Serrano; Columna Imperii Carnavalis, de Lucía Casanova; y El legado de un imperio, de Nareme Melián han sido las propuestas finalmente elegidas de entre las 41 en total presentadas.
El Ayuntamiento capitalino, a través de Fiestas, abrió a las 19.30 horas de hoy, el plazo para la votación del cartel anunciador del Carnaval. Las cinco obras finalistas ya están disponibles en la página web oficial carnavaldetenerife.com para que el público pueda conocerlas y votar por su favorita.
Cada persona podrá emitir un único voto hasta las 19.30 horas del próximo 12 de octubre. El cartel que consiga un mayor número de votos será proclamado como imagen oficial del Carnaval 2027 y su autor o autora recibirá un premio de 12.000 euros. Además, ya cada uno de los cinco finalistas ha sido premiado con 1.000 euros.
El proceso d elección se inicia después de que estas cinco propuestas fueran preseleccionadas por el jurado compuesto por Humberto Gonar, periodista y cronista del Carnaval; Santi Castro, diseñador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; Enrique Camacho, director artístico de las galas del Carnaval 2027; y Yeray Piñero, director de los concursos del Carnaval.
Asimismo, forman parte del jurado Erik Air, muralista y grafitero; Astrid González, historiadora y divulgadora del arte; Adjomar González Pérez, diseñador gráfico; y Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente.
Historia en el cartel del Carnaval de Santa Cruz
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, recordó ayer que “el cartelista que consiga hacerse con el máximo galardón pasará a formar parte de la historia de nuestro Carnaval y, por ende, de nuestra ciudad”.
El regidor municipal añadió que “hemos querido apostar por el talento y por eso se han mejorado las condiciones del concurso, con una mayor dotación económica para el ganador”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, animó a “los ciudadanos a participar en la elección de este emblema de nuestra fiesta, que cada año ilustra la temática, este año ligada al imperio carnavalero que hemos construido entre todos desde que en 1987 se decidió empezar a tematizar el carnaval con Roma”.