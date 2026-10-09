La nueva señal de radar en pleno centro de Santa Cruz por la que te pueden multar con 200 euros: “Te cazan automáticamente”

La Dirección General de Tráfico (DGT) extrema precauciones con el fin de minimizar la siniestralidad en nuestras carreteras. Una de las fórmulas es la instalación de radares, como el que se encuentra en una zona céntrica de Santa Cruz de Tenerife, que advierte de los conductores y conductoras de lo que puede pasar si te saltas un semáforo en rojo.
En la avenida San Sebastián, una de las vías principales de la capital de Tenerife, se encuentra un radar de semáforo en rojo, radar que, si no respetas, puede acarrearte una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.
¿Qué es una señal de radar de semáforo en rojo?
La señal de radar de semáforo en rojo advierte a los conductores de la presencia de un sistema de vigilancia que controla el cumplimiento de las indicaciones luminosas en una intersección. Este dispositivo, conocido como radar de semáforo o sistema foto-rojo, utiliza cámaras para detectar a los vehículos que atraviesan un semáforo cuando la luz roja ya está encendida.
Su funcionamiento se basa en la captación de imágenes que permiten comprobar si un vehículo ha rebasado la línea de detención con el semáforo en rojo. A diferencia de los radares convencionales, cuya finalidad principal es controlar la velocidad, estos sistemas están diseñados para detectar infracciones relacionadas con el incumplimiento de los semáforos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes en cruces.
@autoescuelafuentefria 🚦Aunque estos radares ya llevaran tiempo funcionando, no existía una señal específica en el código de circulación, así que ahí la tienes por si no la conocías. #radar #semaforo #autoescuela ♬ sonido original – AUTOESCUELA FUENTEFRIA
En España, saltarse un semáforo en rojo está considerado una infracción grave, sancionada con una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir. La presencia de esta señal no implica que el conductor haya cometido una infracción, sino que informa de la existencia de un sistema de control capaz de registrar y denunciar este tipo de conductas.
El conductor debe detenerse antes de rebasar la línea correspondiente cuando el semáforo está en rojo. Reducir la velocidad no es suficiente si finalmente atraviesa la intersección incumpliendo la señal.
La señal localizada en la avenida de San Sebastián recuerda así una obligación básica de circulación cuyo incumplimiento puede suponer una sanción económica y la pérdida de puntos del carné.
En esta ocasión, gracias a una publicación de la autoescuela Fuentefría en TikTok hemos podido conocer la colocación de la señal, ya que el radar lleva ya algún tiempo instalado.