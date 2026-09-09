Cabildo, Ayuntamiento y vecinos consensuan las obras en El Pris

El Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Tacoronte y los representantes vecinales de El Pris han alcanzado un acuerdo para consensuar la solución técnica de las obras de emergencia previstas en este núcleo costero tras los daños ocasionados por la borrasca Therese.
El acuerdo se produjo durante una reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento de Tacoronte en la que participaron el consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga; la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo; representantes de la Asociación Vecinal El Sargo, y personal técnico tanto del Cabildo como de la corporación local.
El encuentro permitió acercar posiciones y acordar una propuesta que mantiene el objetivo fundamental de la actuación -mejorar la protección de El Pris frente a las avenidas de agua- al tiempo que introduce modificaciones en el proyecto inicial para atender las principales cuestiones planteadas por los vecinos.
El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que “hemos llegado a un acuerdo entre el Cabildo, el Ayuntamiento y los vecinos para consensuar una propuesta técnica que satisfaga a las distintas partes y, sobre todo, que nos permita garantizar que en el futuro El Pris esté mejor protegido frente a las avenidas de agua”.
Entre los principales cambios acordados figura el redimensionamiento de algunas de las conducciones previstas inicialmente, una modificación que permitirá reducir considerablemente la afección sobre la calle principal de El Pris.
Arteaga destacó que “la conducción que hemos consensuado es bastante menor que la contemplada inicialmente, lo que nos permitirá evitar el cierre de la calle principal y que El Pris quede incomunicado durante las obras”.
En este sentido, los trabajos podrán requerir cortes puntuales y de muy corta duración, regulados mediante señalización y personal de obra, pero la solución consensuada pretende garantizar el acceso al núcleo durante la ejecución de la actuación prevista.
El consejero de Carreteras señaló que “el trabajo conjunto que hemos realizado va a permitir mejorar la solución final” y valoró “muy positivamente el resultado de la reunión y la conformidad expresada por los representantes vecinales”.
La propuesta mantiene, no obstante, las actuaciones previstas en la zona litoral, consideradas necesarias para garantizar la capacidad de evacuación de las aguas.
Paralelamente, existen determinadas intervenciones relacionadas con parcelas de titularidad privada sobre las que el Ayuntamiento de Tacoronte continuará trabajando.